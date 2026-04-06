Milan: Allegri ammette la resa scudetto, ora testa alla Champions. Napoli al secondo posto

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan si concentra sulla Champions League. Allegri ammette le difficoltà, Conte guarda avanti. Analisi della partita, reazioni, mercato e prospettive.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli , l'allenatore ha commentato la partita evidenziando le difficoltà incontrate: 'Sono state partite bloccate, nel primo tempo si doveva essere più precisi tecnicamente e invece abbiamo sbagliato spesso nella metà campo loro. Abbiamo subito una ripartenza su una palla e l'abbiamo pagata cara, sono stati bravi a sfruttare l'episodio. Noi abbiamo creato 2-3 occasioni nel finale, che potevano essere favorevoli'.

L'allenatore ha poi parlato delle ambizioni di scudetto: 'Era bello poter lottare per lo scudetto, però se perdi in casa contro il Parma e a Roma contro la Lazio nel momento decisivo... Forse altre volte non meritavamo di vincere e abbiamo vinto. Il calcio è fatto così, abbiamo 63 punti e questi ci meritiamo. Bisogna rimanere sereni, ci sono momenti di difficoltà, c'è ancora da lavorare, abbiamo punti di vantaggio sulla zona Champions, ci sono 7 partite e bisogna fare un tot di punti per rimanere nelle prime quattro'. Il mister ha anche risposto alle domande sugli avversari: 'Non è questione... C'è anche l'Atalanta, c'è la Roma, ci sono molti scontri diretti. Bisogna arrivare a 74 punti per essere matematici, 4 vittorie servono per forza'. Riguardo Leao, l'allenatore ha spiegato: 'A parte che Rafa è 12 giorni che non si allenava... Vi piace giocare con i numeri e vi capisco, però poi bisogna allenarli... Lui è straordinario, ha qualità importanti, ma purtroppo è partito con un problema al polpaccio ed è stato fermo 2 mesi, è tornato con un problema al pube e non sta ancora bene. Fargli fare 90 minuti sarebbe stato azzardato, i cambi potevano essere importanti, Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita. A volte si vince senza neanche un attaccante, dovevamo capire che era una partita pericolosa, loro sono stati molto bravi a portare dalla loro parte, bisogna lavorare per sabato'.\L'allenatore del Milan ha sostanzialmente alzato bandiera bianca per lo scudetto, dichiarando che ora l'obiettivo principale è la Champions League. Conte ha espresso l'idea che l'Inter difficilmente perderà punti, attribuendo il successo del Napoli a fattori specifici. Si parla di nuovi giocatori che hanno faticato e del dominio del 'corto muso' di Conte. Il Napoli, con la vittoria, si è assicurato il secondo posto. L'attenzione si concentra anche su possibili sviluppi, come il ritorno di Conte in Nazionale, il cui desiderio sembra condiviso. Il match Napoli-Milan è stato considerato un esempio di ciò che non funziona nella Serie A, con la paura che ha prevalso in uno scontro diretto cruciale. Il gol di Politano ha acceso la corsa scudetto. Spalletti ha espresso incertezza sulla situazione della Juventus, mentre si parla di possibili conseguenze per Lukaku nel Napoli. Si discute anche di mercato, con Bastoni nel mirino del Barcellona e possibili mosse per la difesa del Milan, tra cui Gila, Retegui e Castro. La priorità del Napoli sembra essere la continuità con Conte. Vengono menzionate le reazioni post-partita, tra cui le dichiarazioni di Politano e le valutazioni su altre squadre come la Carrarese e il Pescara. Ci sono anche notizie dalla Serie C, con la promozione del Benevento e il successo dell'AlbinoLeffe.\Altri temi includono l'Inter Women, con Annika Paz che elogia il gruppo, e la convocazione di Massimino con l'Italia. Si celebra il ritorno in campo di Prugna con il Parma dopo un lungo stop. Il riassunto tocca anche aspetti economici e pubblicitari, menzionando una selezione di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestiscono spazi pubblicitari. Le dichiarazioni e le analisi post-partita mettono in luce le strategie, le difficoltà e le aspettative dei club coinvolti, offrendo una panoramica completa del panorama calcistico italiano. Il focus è sull'analisi tattica, sulle prestazioni dei giocatori chiave e sulle prospettive per il futuro. Le squadre in lotta per posizioni importanti in classifica e i possibili scenari di mercato sono elementi centrali della narrazione. Il contesto generale è caratterizzato da cambiamenti, sfide e ambizioni delle squadre di calcio italiane





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