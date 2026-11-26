Il Milan vince la trasferta di Piraeus 2-4 grazie a Hutchinson, Cisse e Pulisic. Ecco le pagelle e i protagonisti della rimonta storica.

Il Milan conquista un risultato storico battendo per 4-2 l' Olympiakos Piraeus nella partita di andata dei play-off di Champions League. La gara, giocata a Piraeus, vede i rossoneri compiere una rimonta eccezionale dopo essere stati in netto svantaggio per gran parte del primo tempo.

Rimonta storica del Milan a Piraeus

La gara inizia con il piede sbagliato per i giocatori di Fonseca, costretti a subire il vantaggio greco dopo l'autorete di Mike Maigna sul tiro di Pirola al 31'. Il portiere italo-francese non interviene correttamente, permettendo al giocatore greco di insaccare la palla in rete. Poco dopo, al 49', Jota Silva raddoppia le marcature per gli ospiti, consolidando un vantaggio di due gol che sembra condannare i rossoneri.

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L'Olympiakos domina la fase iniziale, approfittando della disorganizzazione difensiva milanista. I greci sembrano in controllo della partita, mentre i rossoneri stentano a trovare ritmi e geometrie di gioco adeguate. La situazione appare critica per la squadra italiana, che fatica a reagire all'esplosività degli attaccanti greci.

Hutchinson e Cisse ribaltano le sorti

La svolta arriva nella ripresa, quando il Milan inserisce due nuovi elementi che cambiano completamente le dinamiche dell'incontro. Daniel Muller Hutchinson parte a rilento nel primo tempo, ma nel secondo semestre mette il turbo alla squadra. Al 56', il centrocampista norvegese segna il gol del distacco minimo, riportando i rossoneri in partita con una prestazione che lo elegge a protagonista assoluto della serata.

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La reazione non si fa attendere e al 63', Ismael Cisse raddoppia il vantaggio milanista. Il senegalese, uno dei pochi a mostrare costanza nella prestazione, si rende essenziale negli ultimi trenta metri del campo, punendo la disattenzione difensiva avversaria. Con il doppio vantaggio, il Milan si riprende completamente il controllo del match.

Pulisic e Moreira chiudono i giochi

Christian Pulisic, acquistato per cambiare le sorti della squadra, non delude le attese. Al 71', l'americano firma il gol che sembra sancire il passaggio del turno, trasformandosi nell'artefice principale del successo. La sua capacità di trovare spazi e soluzioni in momenti chiave si rivela decisiva contro una difesa greca ormai in affanno.

Il quarto gol arriva al 95', grazie a Rafael Moreira. Il difensore chiude i conti con una rete che consolida il risultato di 4-2, offrendo al Milan un vantaggio cruciale in vista della gara di ritorno. La squadra mostra finalmente carattere e qualità, dimostrando di essere capace di reagire alle situazioni più difficili.

Pagelle e protagonisti della prestazione

Mike Maigna riceve un 3, evidenziando la sua responsabilità sull'autogol iniziale e le difficoltà nell'ultima mezz'ora del primo tempo. Il portiere fatica a tenere la posizione, sbandando pericolosamente e non riuscendo a dare la spinta giusta nelle ripartenze avversarie. La sua sera è condizionata dalla mancanza di sicurezza nelle uscite alte.

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Hutchinson, con un 9, è la rivelazione della gara. Dopo una fase iniziale da predica nel vuoto, si trasforma nell'elemento determinante, fornendo assistenza e segnando. La sua capacità di gestire i tempi della partita e di inserire la qualità necessaria lo rende il giocatore più votato della squadra.

Pulisic e Cisse ricevono entrambi un 7, confermando il loro impatto positivo sull'esito dell'incontro. Il milanista americano cambia la partita con la sua esplosività, mentre il senegalese si conferma una sentenza offensiva. La combinazione di questi tre elementi, unita alla crescita collettiva nella seconda metà dell'incontro, ha permesso di superare uno svantaggio apparentemente incolmabile.