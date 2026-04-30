Milan, dopo il pareggio con la Juventus, punta al Sassuolo e alla Champions League: Allegri concede un pomeriggio libero e sperimenta nuovi schemi tattici

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan si prepara alla sfida contro il Sassuolo, cruciale per la qualificazione alla Champions League. Allegri concede un pomeriggio libero alla squadra e sperimenta nuovi schemi tattici, con possibili cambiamenti in vista della partita.

Dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus a San Siro, il Milan riparte con la mente già proiettata verso la prossima sfida di campionato, in programma in trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Una partita storicamente ostica, che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo fondamentale per il club sia dal punto di vista finanziario che sportivo. Il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di annullare una delle sessioni di allenamento previste, concedendo alla squadra un pomeriggio libero dopo il lavoro atletico, tattico e di revisione video effettuato al mattino al centro sportivo.

L'allenatore livornese si è detto soddisfatto del lavoro svolto dai suoi giocatori e ha scelto di premiarli con questo momento di riposo. Nel frattempo, durante le prove odierne, si sono registrati alcuni interessanti cambiamenti tattici. In primo luogo, il centrocampista croato, reduce da un infortunio al viso che ha posto fine alla sua stagione, è stato provato nel ruolo di regista a centrocampo.

Inoltre, un altro giocatore potrebbe avere l'opportunità di partire titolare come seconda punta, affiancando il centravanti e dando un po' di respiro a un attaccante che sembra in crisi realizzativa da tempo. L'ultimo gol risale infatti al 28 dicembre 2025, quando andò a segno per l'ultima volta. La squadra milanista è consapevole dell'importanza di questa fase della stagione e sta lavorando con determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La sfida contro il Sassuolo rappresenta un'ulteriore occasione per dimostrare la propria forza e continuità, in vista degli ultimi impegni che separano i rossoneri dal traguardo della Champions League





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