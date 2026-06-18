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Milan, gestione dilettantesca: le parole di Krosche e le critiche a Ibrahimovic e Cardinale

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Milan, gestione dilettantesca: le parole di Krosche e le critiche a Ibrahimovic e Cardinale
MilanIbrahimovicAllegri
📆6/18/2026 3:47 AM
📰TuttoMercatoWeb
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Analisi della crisi del Milan tra dichiarazioni di Markus Krosche, accuse a Ibrahimovic e richiesta di programmazione. Si parla anche di calciomercato con Vlahovic, Cheddira e Baldanzi, e del successo dell'Inghilterra a Dallas.

L'articolo analizza la situazione critica del Milan , concentrandosi sulle dichiarazioni di Markus Krosche , dirigente dell'Eintracht Francoforte, che definisce la gestione del club rossonero dilettantesca. Secondo Krosche , il problema principale risiederebbe nella dirigenza e nella figura di Zlatan Ibrahimovic , considerato più negativo che positivo per l'ambiente creatosi.

Viene citata anche la lite con l'allenatore Massimiliano Allegri come elemento di riflessione. Si sottolinea la necessità di una programmazione chiara e di una figura proprietaria presente, criticando il silenzio di Gerry Cardinale, proprietario del club. L'articolo prosegue con vari temi di calciomercato: l'addio di Dušan Vlahovic alla Juventus è visto come positivo da alcuni, l'agente di Cheddira dubita del riscatto da parte del Lecce, mentre il Genoa sembra vicino a chiudere per Baldanzi con la Roma.

Vengono menzionati anche il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter, l'arrivo di Ivan Provedel, la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia a Dallas, e alcune notizie di calcio minore come gli acquisti di Mantova, Ospitaletto e Parma femminile. Infine, si nota il miglioramento dell'Italia nel ranking FIFA. Il tono generale è critico verso la gestione Milan, definita caotica e poco professionale, e si sollecita una svolta immediata per il club più titolato d'Europa

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