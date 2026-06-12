Milan: Ibrahimovic in TV con look rossonero durante la crisi societaria

Zlatan Ibrahimopinionista per Fox Sports, si presenta in diretta con un outfit che richiama i colori del Milan mentre il club è senza allenatore e dirigenti. Look rosso e nero con occhiali da sole scatena i commenti dei tifosi in un momento di grande incertezza per la società.

Il Milan si trova ancora senza un allenatore e senza una chiara dirigenza. In questo contesto di incertezza, Zlatan Ibrahimovic è apparso in televisione con un look che non è passato inosservato.

L'ex attaccante svedese, attualmente opinionista per Fox Sports, ha partecipato alla diretta per la partita di debutto degli Stati Uniti di Christian Pulisic contro il Paraguay. La sua scelta di abbigliamento, con una giacca rossa fuoco, una cravatta nera su camicia bianca e occhiali da sole, ha scatenato numerosi commenti sui social media. Accanto a lui, l'ex stella di Arsenal e Juventus, Thierry Henry, ha optato per un look più tradizionale, mettendo in risalto la consueta eccentricità di Ibrahimovic.

La domanda che molti tifosi rossoneri si pongono è se questo look sia un messaggio subliminale verso il club. Tuttavia, bisogna considerare che Ibra non ricopre ufficialmente alcun ruolo nel Milan. Il suo viaggio negli Stati Uniti è legato al suo ruolo di volto di RedBird, il fondo che sta cercando di acquisire il club, e al suo compito di commentare il Mondiale per l'emittente americana.

Il Milan vive una crisi societaria senza precedenti, con la partenza del precedente tecnico e di tutto il board dirigenziale. Il futuro è avvolto nel mistero, con il fondo americano RedBird che sta definendo i dettagli dell'acquisizione e la conseguente nomina dei nuovi quadri. I tifosi, travolti da un'estate di grandi cambiamenti e dall'addio di icone come Paolo Maldini, assistono con preoccupazione e confusione a questa transizione.

La presenza di Ibrahimovic, che per anni è stato un simbolo in campo per i rossoneri, diventa un punto di riferimento ambiguo. Le sue parole sul calcio americano e sul possibile ritorno in campo riflettono il suo spirito crittico e la sua natura indomabile. Ha definito i tifosi statunitensi 'soft', un contrasto netto con la passione e a volte l'aggressività dei supporter europei, che 'ti aspettano sotto casa'.

Questo giudizio, seppure riferito a un contesto calcistico diverso, risuona anche tra i tifosi del Milan, che si sentono orfani di una guida tecnica e dirigenziale chiara. La speranza è che la tempesta societaria si plichi presto e che il club torni a un progetto stabile, ma per ora l'unica certezza è l'immagine di Ibra in tv, un ricordo vivace di un'epoca recente che sembra già lontana.

La sua apparizione, più che un segnale, sembra una parentesi in un momento di vuoto, un motivo in più per i tifosi di fissare lo sguardo su quel volto noto, sperando che dietro quegli occhiali da sole ci sia una visione chiara del futuro rossonero





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