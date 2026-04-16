Milan, il sogno Scudetto svanito: ora la Champions è a rischio

Dopo il derby vinto, il Milan ha vissuto un drastico calo di rendimento, perdendo diverse partite e mostrando evidenti problemi offensivi. Lo Scudetto è ormai un miraggio, e la squadra rossonera deve ora lottare per difendere un posto nella prossima Champions League.

Dopo il derby, il Milan sembra essersi sciolto come neve al sole, con una sola vittoria contro il Torino a interrompere un filotto negativo che include tre sconfitte. I problemi realizzativi e le difficoltà offensive ora proiettano i rossoneri in una classifica che impone un preoccupante sguardo alle spalle.

È un po' come quando si fa un sogno meraviglioso e all'improvviso, nel momento clou, suona la sveglia, ma qui la sveglia è arrivata con l'avvento della primavera. Il Diavolo è passato dall'ambire a uno Scudetto, pur complicato e lontano, al doversi guardare costantemente alle spalle dall'incalzare delle rivali per un posto in Champions League.

Il calo rossonero è palese, confermato dai numeri e analizzato senza filtri da Massimiliano Allegri, il cui futuro sulla panchina milanista, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere messo in discussione a causa di un feeling non solidissimo con Ibrahimovic e Furlani. L'allenatore ha parlato apertamente delle difficoltà.

È sorprendente pensare che la flessione del Milan sia iniziata proprio dopo il culmine della stagione, ovvero la vittoria nel derby che aveva fatto iniziare a Maignan e compagni a sognare qualcosa di più del semplice ritorno nella massima competizione europea. Accorciare il distacco a sette punti dall'Inter, unito alle incertezze dei cugini che iniziavano a vacillare, aveva aperto scenari e orizzonti allettanti che si sono poi rivelati un autentico boomerang.

La settimana successiva, infatti, il Milan, anziché alimentare il sogno Scudetto, lo ha complicato diluendolo nella maniera meno attesa. La squadra di Allegri ha fallito un passaggio chiave del proprio campionato, reso ancora più cruciale dall'1-1 dell'Inter contro l'Atalanta, un risultato che avrebbe potuto portare il Diavolo a soli cinque punti di distacco. Invece, la squadra di Sarri ha vinto 1-0, e Leao ha perso la testa con Pulisic, lamentandosi senza remore al momento del cambio, offrendo un'immagine diventata rapidamente virale.

Se il 3-2 inflitto al Torino aveva inizialmente mascherato i difetti e le involuzioni, a far naufragare definitivamente le speranze di rimonta tricolore sono stati i ko contro il Napoli e, più recentemente, contro l'Udinese. Due passi falsi letali sia dal punto di vista pratico che tecnico e psicologico, pesanti anche in ottica classifica, che ora obbligano il Milan a voltarsi indietro per tenere a bada chi insegue.

Allegri, dopo il tonfo con i friulani, ha confermato a DAZN come il pensare in grande, una volta dissolto il sogno, abbia innescato un meccanismo inconscio che ora, per evitare di compromettere comunque un percorso stagionale già ottimo, va debellato. Le sue parole sono state chiare: Quando sei in cima e nel finale di stagione perdi il sogno Scudetto, hai un momento di rilassamento. Sono sicuro che reagiremo, questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions è davvero a rischio.

La forma latente di Leao e Pulisic, i cali di Rabiot e Saelemaekers, oltre a cambi non all'altezza dei titolari, hanno portato a un risultato preoccupante: zero gol in tre delle ultime quattro partite. Un dato rimarcato dallo stesso tecnico livornese: Periodo no della squadra, perse 3 delle ultime 4 partite e nel girone di ritorno per ben 4 volte non abbiamo segnato. E quando sei nelle prime 4 della classifica, non va bene.

L'incapacità di concretizzare le occasioni, unita a un calo generale di rendimento, ha trasformato quella che sembrava una stagione di consolidamento in un autentico purgatorio per i rossoneri, con la minaccia concreta di perdere un posto nella prossima Champions League. La squadra deve ritrovare la compattezza e la lucidità perdute per invertire questa pericolosa tendenza.





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