Il Milan, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, affronta una settimana cruciale. All'intermediare, il Verona guarda a Suslov per la Serie B, mentre in casa Inter si decide il futuro di Martinez. Una stagione che porta le sorprese e le scelte decisive.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta a San Siro, il Milan affronta una settimana cruciale in vista della partita a Genova. Il tecnico miracoloso, che ha vissuto alti e bassi in questa stagione, ha dichiarato: È inutile che andiamo a cercare cosa è successo finora, c'è una settimana prima della partita di Genova, dobbiamo recuperare energie mentali e preparare al meglio la gara.

Nel frattempo, la squadra milanese sta attraversando un momento complesso, con tre vittorie nelle ultime dieci gare e la futura indiretta a rischio. L'allenatore del Milan ha aggiunto: In questo momento alla prima mezza occasione prendiamo gol, possiamo fare sicuramente meglio, vedremo in settimana. Siamo tornati a fare gol, questo è positivo. Intanto, fino a che non sappiamo quando giocheremo… Dobbiamo essere fiduciosi in noi stessi, il destino è nelle nostre mani, non sarà facile, ma bisogna farlo.

Mentre il Milan lotta per mantenere le speranze di Champions League, in Serie B il Verona punta su Tomas Suslov e i suoi uomini per la riscossa. L'Inter, invece, deciderà il futuro di Martinez dopo mercoledì, mettendo a rischio anche Vicario. La confusione regna in casa Allegri, con il tecnico sotto accusa e il Milan che rischia il fallimento di stagione.

Le squadre si preparano agli ultimi sementara in vista della champions e in Palestina nel Serrano dei principali tornei sono già in Fiat che esplora lo scenario della serie 2026-2027. Inoltre, la situazione sanza di Gianni è particolarmente critica, tra bilanci in rosso e incertezze sugli uomini della ricostruzione. Nel frattempo, l'Avellino punta al Monza e attacca Burdisso, definito scarso sia da giocatore che da direttore.

I risultati della Serie C e degli altri tornei si mescolano, con posta di gioco per le promozioni e gli stop. Infine, la Lazio donne batte la Ternana nel match della 21ª giornata della Serie A Women





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