Milan in crisi: i tifosi contro Cardinale e Furlani, mentre la Juventus si prepara a un’estate di cambiamenti

Il quotidiano analizza il malcontento dei tifosi milanisti verso la gestione di Cardinale e Furlani, mentre la Juventus si prepara a un’estate di cambiamenti. In Europa, l’Aston Villa punta alla quinta Europa League e il Crystal Palace si prepara alla finale di Conference League 2026. In Serie B e C, si parla di play-off e risultati finali.

Il quotidiano oggi dedica un ampio spazio alla situazione del Milan , analizzando il malcontento crescente tra i tifosi verso la gestione di Cardinale e Furlani.

Si è passati dalle critiche iniziali verso il presidente a una vera e propria petizione sui social contro il direttore sportivo, che sta raggiungendo numeri impressionanti, paragonabili a quelli di un referendum sulla separazione delle carriere. La delusione dei tifosi milanisti è palpabile, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter, che ha messo in luce la distanza tra le due squadre.

Non c’è traccia di un progetto chiaro, e le ultime voci parlano di un possibile addio del direttore sportivo Tare e di tensioni tra Cardinale, Ibrahimović e Allegri, con l’obiettivo principale del tecnico che resta la qualificazione in Champions League. L’editoriale prosegue con un accorato ricordo del Milan di Sacchi, celebrato anche da Carmelo Bene, con una riflessione che sembra quasi un lamento: “Sembrano trascorsi due secoli, non uno”. La situazione del Milan non è l’unico tema caldo del momento.

In Serie A, si parla di un possibile nuovo valzer delle panchine, con club che sembrano non imparare dagli errori del passato, come i casi di Luis Enrique e Arteta. Intanto, la Juventus si prepara a un’estate di cambiamenti, con David e Openda pronti a lasciare il club. In Europa, l’Aston Villa di Emery punta alla quinta Europa League, mentre il Crystal Palace e il Rayo Vallecano si preparano alla finale di Conference League 2026.

In Serie B, Rastelli commenta il finale di stagione, sottolineando come lo Spezia non sia mai riuscito a riprendersi dall’anno scorso. In Serie C, si avvicina il primo turno dei play-off, con il Cosenza eliminato e la situazione di Ferrara che non scatta l’obbligo di riscatto. In campo femminile, la Coppa Italia si sposta a Vicenza, con Cappelletti che esprime la sua soddisfazione per l’evento.

Infine, la Roma celebra il suo scudetto, con Galli che rivive l’emozione del gol al Milan, un momento che resterà nel cuore dei tifosi





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