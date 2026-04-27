Milan in crisi: l'attacco a secco e la Champions a rischio

Il Milan fatica a segnare e la qualificazione alla Champions League è in bilico. Analisi della crisi offensiva e delle difficoltà incontrate dalla squadra di Pioli nelle ultime partite.

Il Milan sta attraversando un periodo di evidente difficoltà realizzativa, con un attacco che sembra essersi spento e un gioco che fatica a produrre occasioni da gol.

La corsa allo Scudetto, un obiettivo che sembrava alla portata qualche settimana fa, si è trasformata in una lotta per la qualificazione alla Champions League, un traguardo che ora appare tutt'altro che scontato. A quattro giornate dalla fine del campionato, i rossoneri si trovano in una posizione delicata, con la necessità di racimolare almeno sei punti per assicurarsi un posto tra le migliori quattro squadre.

Il mese di aprile è stato particolarmente sterile sotto il profilo offensivo, con una sola rete segnata in Serie A, quella di Adrien Rabiot nella trasferta contro l'Hellas Verona. Questa mancanza di gol sta mettendo a dura prova la squadra di Pioli, che fatica a concretizzare il gioco espresso e a sfruttare le occasioni create.

Lo scontro diretto contro la Juventus, giocato in casa, rappresentava un'opportunità d'oro per il Milan di consolidare la propria posizione in classifica e allontanare le inseguitrici. Un successo avrebbe significato un vantaggio significativo sui bianconeri, ma anche su Como e Roma, rendendo quasi certa la qualificazione alla Champions League.

Tuttavia, il match si è concluso con un deludente 0-0, caratterizzato da poche emozioni e da numeri offensivi decisamente insufficienti. La Juventus ha tentato la sorte solo otto volte, con un solo tiro nello specchio della porta, evidenziando una scarsa propensione all'attacco da parte di entrambe le squadre. Questo risultato riflette la difficoltà del Milan nel trovare soluzioni offensive efficaci e nel superare le difese avversarie.

L'analisi dell'intero mese di aprile conferma questa tendenza, con i rossoneri che hanno segnato una sola rete in quattro partite contro avversari di diversa caratura. La rete di Rabiot contro il Verona è stata l'unica nota positiva in un periodo di siccità offensiva che preoccupa allenatore e tifosi.

L'allarme più grande riguarda proprio l'attacco del Milan, con i numeri che parlano chiaro: l'ultima rete di un giocatore offensivo risale al 1° marzo, quando Leão ha siglato il gol della vittoria contro la Cremonese al 94° minuto. Pulisic non segna da metà dicembre, Nkunku dal 3 febbraio e Fullkrug ha trovato la rete solo una volta, nel match contro il Lecce.

Questa situazione evidenzia una mancanza di continuità e di efficacia da parte degli attaccanti, che faticano a trovare la via del gol e a dare il contributo sperato alla squadra. Le dichiarazioni di Allegri a fine partita, rilasciate ai microfoni di Dazn, offrono uno spaccato interessante sulla situazione di Leão e Pulisic.

L'allenatore della Juventus ha elogiato la prestazione di Leão, sottolineando la sua buona partita e il suo impegno nella fase difensiva, ma ha anche evidenziato la sua difficoltà a mantenere una continuità di prestazioni elevate. Per quanto riguarda Pulisic, Allegri ha parlato di un giocatore sensibile, che risente della mancanza di gol e che fatica a esprimersi al meglio in un contesto tattico privo di un centravanti di riferimento.

La sfida per il Milan è ora quella di ritrovare la via del gol e di dare una scossa all'attacco, per non compromettere le ambizioni di qualificazione alla Champions League. La squadra dovrà lavorare duramente per superare questo momento di crisi e per tornare a esprimere il gioco brillante e offensivo che l'ha caratterizzata in passato





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