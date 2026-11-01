Milan Inter Serie A: Pinamonti segna, Spalletti salvo, Allegri critico

Pinamonti lancia il Milan su Inter e Roma. Spalletti si salva ma la Juve non brilla. Napoli a pezzi, Conte aveva ragione. Arbitri e polemiche.

Il Milan di Stefano Pioli continua a dominare la classifica di Serie A grazie alla vittoria nel derby contro l' Inter, firmata dal gol decisivo di Marco Pinamonti. Questo risultato lancia i rossoneri a tre punti sull' Inter, a quattro sulla Roma e a cinque sul Como di Fabregas, consolidando una posizione di forte vantaggio tecnico. Nel frattempo, la Juve ntus risale leggermente la classifica, anche se le prestazioni non riflettono la stessa determinazione.

Spalletti salvo ma Juve senza brillantezza

Luigi Spalletti ha evitato la crisi a breve termine, salvando la sua panchina a Torino, ma la situazione rimane delicata per la società bianconera. Massimo Allegri è stato giudicato un disastro tecnico in questa fase, con una squadra che non brilla per creatività o efficacia. La Juventus fatica a trovare la stabilità necessaria per competere con le prime due squadre della graduatoria, mostrando segnali di fragilità tattica.

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Il tecnico gialloblù ha scelto di schierare un 4-4-2, giustificando la decisione con la mancanza di alternative in rosa. Spalletti ha dichiarato che tutti i giocatori disponibili hanno fatto la differenza durante la partita, ma il risultato finale non ha completamente sanato i dubbi sulla consistenza del gruppo. La scelta del modulo è stata vista come un tentativo di adattamento, ma i risultati sul campo suggeriscono che la Juventus non abbia ancora trovato la formula giusta per dominare i derby e le sfide più complesse.

Napoli a pezzi e Meret ammette i problemi

Il Napoli continua a mostrare segni di profonda instabilità, confermando le critiche mosse da Antonio Conte durante la sua esperienza sulla panchetta partenopea. Roberto Meret, il portiere azzurro, ha ammesso pubblicamente che il team sta affrontando un momento molto difficile. Ha sottolineato come ci siano troppi alti e bassi che impediscono alla squadra di trovare la continuità necessaria per competere al vertice del campionato italiano.

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Meret ha chiarito che le motivazioni personali o interne non c'entrano nulla con il calo di prestazioni, indicando che si tratta di una problematica tecnica e tattica. La difesa napoletana appare spesso disorganizzata, e l'attacco non riesce a convertire le occasioni create in goal concreti. La situazione attuale del Napoli rappresenta un punto di svolta critico, con il rischio concreto di perdere terreno rispetto alle concorrenti dirette.

Problemi arbitrali e polemiche sul campo

La giornata calcistica è stata segnata da un altro flop arbitrale, con decisioni controverse che hanno accresciuto il malcontento degli allenatori e dei tifosi. Gli arbitri sono stati al centro di nuove polemiche, con un altro episodio che ha messo in discussione l'attendibilità dei fischietti in campo. Questa tendenza continua a danneggiare la credibilità del campionato e genera frustrazione tra le squadre che si sentono penalizzate da errori di valutazione.

Oltre alle controversie sportive, ci sono state segnalazioni di comportamenti inaccettabili fuori dal campo. Durante la partita tra Como e Venezia, sono stati registrati insulti sessisti rivolti a Ferreri Caputi. Questi episodi pongono l'accento sulla necessità di una maggiore rigore nella gestione dei comportamenti spettatoriali e della tutela delle figure coinvolte nelle partite, sia esse giocatori, allenatori o funzionari.

Altre news: Kolo Muani bocciato e Genoa rilancia

Nel panorama del calciomercato e delle prestazioni individuali, Kolo Muani è stato bocciato dalla stampa e dai tifosi per la sua invisibilità nelle azioni decisive. Il mercato del Genoa sta puntando anche su un profilo specifico di 35 anni che aveva un passato legato alla consegna di frigoriferi e lavatrici, dimostrando come il calcio possa includere storie inedite e atipiche. Questo profilo rappresenta una scommessa sul recupero di talenti maturi o poco convenzionali.

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Parallelamente, i rinnovi contrattuali per Milan e Inter rimangono delicati e ancora da chiudere, creando incertezza nelle prospettive future delle due big milanesi. Nel resto del campionato, la Serie C ha visto finali di partita emozionanti, con il Cittadella che ha vissuto un derby ad alta tensione e Salerno che ha offerto un finale da urlo. La Serie A Femminile ha registrato il 2-1 della Roma contro il Napoli, con un controsorpasso che ha favorito le giallorosse a discapito dell'Inter, mentre il Milan ha sfidato il Como in un altro match atteso della domenica.