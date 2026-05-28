Milan, Iraola pronto a diventare il nuovo allenatore: a rischio Rafael Leão

Il Milan ha individuato in Andoni Iraola il successore di Allegri. Il tecnico basco, reduce dall'impresa con il Bournemouth, è il candidato principale con il sostegno di Ibrahimović. Sul mercato, Rafael Leão è sul'uscita con offerte solo dalla Turchia finora.

Il Milan sta valutando Andoni Iraola come nuovo allenatore dopo l'addio di Allegri, con Zlatan Ibrahimović che ne ha sostenuto la candidatura. Il tecnico basco, ex terzino dell'Athletic Bilbao, ha ottenuto ottimi risultati al Bournemouth, guidandoli alla prima qualificazione europea dopo 126 anni.

Iraola è noto per il suo gioco offensivo e per l'utilizzo dei moduli 4-2-3-1 e 4-3-3. La sua esperienza con Marcelo Bielsa ha influenzato il suo approccio tattico. Il contratto proposto prevede un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro più premi legati agli obiettivi, in particolare il ritorno in Champions League. Tra gli altri candidati figurano Xavi, Oliver Glasner e Mauricio Pochettino.

Sul fronte mercato, Rafael Leão è sul mercato con una valutazione di 40 milioni di euro. Il giocatore preferisce trasferirsi in Premier League o Liga, ma al momento sono arrivate solo offerte dalla Turchia, da Fenerbahçe e Galatasaray, con quest'ultimo pronto a offrire 10 milioni netti a stagione. La decisione finale spetta al portoghese. Altri nomi in lista includono Xavi, Oliver Glasner in uscita dal Crystal Palace e Mauricio Pochettino, attuale tecnico degli Stati Uniti.

La scelta del nuovo allenatore è stata inizialmente portata avanti da Furlani e Moncada prima del loro licenziamento, ma un nuovo incontro con Iraola, alla presenza di Gerry Cardinale e Ibrahimović, è stato definito positivo. Iraola ha costruito un'identità ben precisa al Bournemouth, partendo da una squadra che aveva terminato il precedente campionato al 15° posto per raggiungere il 6° posto in due stagioni. Il Milan punta a replicare quel modello di gioco e risultati per la prossima stagione.

La dirigenza rossonera vuole un tecnico che sappia valorizzare il gioco offensivo e che abbia dimostrato di crescere con una squadra nel medio periodo. Le valutazioni su Leão invece riflettono la volontà di cedere un giocatore che non ha reso secondo le aspettative, nonostante il contratto fino al 2026. Il prezzo di 40 milioni è considerato alto, ma la clausola di rescissione e la durata del contratto reggono la valutazione.

Il mercato del Milan è in evoluzione e la scelta dell'allenatore inciderà anche sulle decisioni di mercato, con Leão che potrebbe rimanere se non arriveranno offerte adeguate. La posizione del giocatore, comunque, è chiara: solo campionati di primo livello. Intanto, la proprietà, con Cardinale in prima persona, sta definendo il progetto tecnico per il prossimo anno





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