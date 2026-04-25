Milan-Juventus: Dubbi e Certezze nell'Infermeria Bianconera

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori della Juventus in vista del match contro il Milan. Spalletti valuta le opzioni per la formazione titolare, con particolare attenzione a Yildiz, Thuram e Vlahovic.

La Juventus si avvicina alla cruciale sfida di domenica sera contro il Milan con una serie di interrogativi riguardanti le condizioni fisiche dei suoi giocatori.

L'allenatore Massimiliano Spalletti si trova di fronte a scelte delicate, dovendo valutare attentamente chi potrà essere a disposizione per il big match. Particolare attenzione è rivolta a Kenan Yildiz, il cui stato di forma desta preoccupazione. Il giovane talento turco ha seguito un programma di allenamento personalizzato per tutta la settimana, indicando un problema fisico che potrebbe comprometterne la partecipazione alla partita. Anche Khephren Thuram, reduce da alcune settimane di condizione non ottimale, è stato oggetto di monitoraggio costante.

La sua presenza in campo non è certa, ma la speranza è che possa recuperare in tempo per contribuire alla squadra. La situazione degli infortunati è complessa e richiede una valutazione accurata per evitare di aggravare le condizioni dei giocatori e compromettere il loro rendimento nelle prossime partite. Spalletti dovrà bilanciare la necessità di schierare la formazione più competitiva con la prudenza di non rischiare giocatori non completamente recuperati.

La partita contro il Milan è di fondamentale importanza per la corsa alla Champions League e la Juventus non può permettersi di perdere punti preziosi. Sul fronte difensivo, la situazione appare più rassicurante. A parte l'assenza di Cabal, Spalletti potrà contare su tutti gli elementi a disposizione. Mattia Perin ha superato l'infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime partite, ma è probabile che inizi la partita dalla panchina.

Stessa sorte potrebbe toccare a Robin Holm, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo solo venerdì dopo essere stato titolare contro il Bologna. Spalletti non vuole correre rischi e preferisce non schierare dal primo minuto giocatori che non sono al massimo della forma. Il centrocampo vedrà quasi certamente la presenza di Thuram, nonostante le difficoltà fisiche delle ultime settimane. Il giocatore francese ha svolto lavoro personalizzato fino a venerdì, quando è tornato ad allenarsi con i compagni.

La sua convocazione per la partita contro il Milan è scontata, ma resta da capire se Spalletti deciderà di schierarlo titolare o di optare per una soluzione più prudente. Accanto a Thuram, è confermato Manuel Locatelli, pilastro del centrocampo bianconero. La scelta più delicata riguarda l'attacco, dove la condizione di Yildiz rappresenta un punto interrogativo. Il numero 10 della Juventus soffre di un fastidio al ginocchio che lo sta limitando negli allenamenti.

Spalletti valuterà attentamente le sue condizioni durante l'allenamento di rifinitura e deciderà solo all'ultimo momento se convocarlo e, eventualmente, schierarlo titolare. Nel caso in cui Yildiz non dovesse farcela, Boga è pronto a sostituirlo, con David che occuperà il ruolo di prima punta. A sorpresa, Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nella giornata di venerdì. Il serbo, che aveva accusato un fastidio al polpaccio durante la partita contro il Genoa, sembra essere in via di guarigione.

Tuttavia, Spalletti non vuole affrettare i tempi e valuterà attentamente le sue condizioni prima di decidere se convocarlo per la trasferta di San Siro o preservarlo in vista delle ultime quattro giornate di campionato. La cautela è d'obbligo, soprattutto considerando l'importanza di Vlahovic per l'attacco della Juventus. In caso di assenza di Yildiz, Boga si sposterebbe sulla fascia sinistra, con l'inserimento di David come prima punta. McKennie è previsto sulla fascia destra.

La probabile formazione della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni, è la seguente: Di Gregorio in porta; Kalulu, Bremer e Kelly in difesa; McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso a centrocampo; Conceicao, Yildiz (o David) e Boga in attacco. L'allenatore Spalletti dovrà fare le sue scelte definitive, tenendo conto delle condizioni fisiche dei giocatori e delle esigenze tattiche della partita.

La sfida contro il Milan si preannuncia intensa e combattuta, e la Juventus dovrà dare il massimo per conquistare la vittoria e mantenere vive le sue speranze di qualificazione alla Champions League. La preparazione è stata intensa e la squadra è motivata a fare bene, ma la condizione fisica dei giocatori sarà un fattore determinante per il risultato finale





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