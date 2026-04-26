Milan-Juventus: Fischi e Applausi per Leao, un Rapporto Complicato

La sostituzione di Rafael Leao durante il match contro la Juventus ha scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi del Milan, evidenziando la profonda divisione che circonda la figura del portoghese. Tra fischi e applausi, il giocatore ha lasciato il campo in un clima di incertezza, mentre continua a lottare con la sua condizione fisica.

La figura di Rafael Leao è sempre stata fonte di dibattito tra i tifosi del Milan , generando reazioni estreme: o un sostegno incondizionato, o il desiderio di vederlo lontano da Milan ello.

L'incontro tra Milan e Juventus ha offerto un chiaro esempio di questa divisione. Al minuto 36 del secondo tempo, quando Allegri ha deciso di sostituire Leao con Nkunku, una parte significativa dello stadio San Siro ha espresso il proprio dissenso con fischi, sebbene meno intensi rispetto a quelli uditi durante la partita contro l'Udinese, dove la reazione era stata più simile a una vera e propria gogna mediatica. Questo episodio, per quanto rilevante, è stato rapidamente superato.

La cronaca, tuttavia, racconta anche ciò che è accaduto immediatamente dopo la decisione di Allegri. Leao, per accelerare il processo di sostituzione, ha lasciato il campo dalla parte opposta alle panchine, percorrendo quasi mezzo giro di campo lungo la linea laterale. In questo momento, un'altra parte del Meazza ha reagito, offrendo al portoghese un caloroso applauso proveniente dal primo anello arancio, blu e rosso.

Leao, dal canto suo, non ha mostrato alcuna reazione, né ai fischi, né agli applausi, mantenendo un atteggiamento impassibile. Giunto nei pressi di Allegri, il tecnico gli ha stretto la mano, un gesto di routine che non tradiva particolari emozioni. L'uscita di Leao, quindi, è stata un episodio come tanti altri, privo di gioia, soprattutto considerando le sue recenti difficoltà fisiche.

Il giocatore, infatti, ha faticato a trovare la sua forma migliore nelle ultime settimane e mesi, a causa di una pubalgia che ne ha compromesso la condizione atletica. Tuttavia, è importante sottolineare che i fischi non sono stati motivati da errori tecnici o occasioni sprecate, ma piuttosto dall'atteggiamento percepito del giocatore, un aspetto che, in questa particolare partita, non può essergli imputato. Nonostante le sue limitazioni fisiche, Leao ha dimostrato impegno e onestà di gioco.

Nei primi minuti, ha subito un fallo duro da Locatelli, ha tentato un dribbling troppo ambizioso su Conceiçao, perdendo il pallone, e ha fornito un assist illuminante per Bartesaghi, che però non è riuscito a sfruttarlo al meglio. Nella ripresa, ha orchestrato un contropiede perfetto per Rabiot, servendo Saelemaekers davanti al portiere, ma il tiro è terminato sulla traversa. Leao ha ancora quattro partite a disposizione per lasciare il segno in una stagione complicata.

Attualmente è a quota nove gol in campionato e raggiungere la doppia cifra rappresenterebbe un risultato significativo, migliorando il suo umore in vista dei prossimi impegni, inclusi i Mondiali. La sua performance, pur non essendo al top della forma, è stata caratterizzata da una volontà palpabile e da un impegno costante, dimostrando che, nonostante le difficoltà, Leao rimane un giocatore prezioso per il Milan.

La reazione contrastante del pubblico riflette la complessità del rapporto tra il giocatore e i tifosi, un legame fatto di aspettative elevate, critiche severe e, a volte, anche di apprezzamento sincero. La partita contro la Juventus ha semplicemente amplificato questa dinamica, offrendo uno spaccato della passione e del fervore che caratterizzano il mondo del calcio





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