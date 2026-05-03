Milan, la Champions si allontana: sconfitta inaspettata contro il Sassuolo

Il Milan subisce una pesante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, complicando la corsa alla Champions League. La squadra di Allegri incassa la quarta sconfitta nelle ultime sette partite e fatica a segnare.

La corsa del Milan verso la qualificazione alla Champions League si è improvvisamente complicata a seguito di una sconfitta inaspettata contro il Sassuolo , maturata sul campo di Reggio Emilia con un risultato di 2-0.

Questa battuta d'arresto rappresenta la quarta sconfitta per la squadra rossonera nelle ultime sette partite disputate, evidenziando una preoccupante tendenza al calo di forma e, soprattutto, una persistente difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol. La sterilità offensiva del Milan è ormai un problema cronico, con un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite, un dato allarmante che solleva interrogativi sulla capacità della squadra di trovare la via del gol nei momenti cruciali della stagione.

Il Sassuolo, una delle squadre rivelazione del campionato, ha dimostrato di essere un avversario ostico e ben organizzato, capace di sfruttare al meglio le debolezze del Milan e di imporre il proprio gioco. La partita si è sbloccata già al 5' minuto con una rete di Berardi, che ha saputo cogliere di sorpresa la difesa rossonera.

Il raddoppio è arrivato al 47' minuto, ad opera di Laurienté, che ha capitalizzato la superiorità numerica ottenuta grazie all'espulsione di Tomori al 24' minuto per doppio cartellino giallo. L'espulsione di Tomori ha rappresentato un punto di svolta nella partita, rendendo ancora più difficile il compito del Milan di recuperare il risultato. La squadra di Allegri ha faticato a reagire alla doppia svantaggio e all'inferiorità numerica, mostrando una mancanza di idee e di determinazione.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha saputo gestire con intelligenza il vantaggio, controllando il gioco e limitando al minimo le occasioni da gol del Milan. La sconfitta contro il Sassuolo è un duro colpo per il morale del Milan e mette a rischio la sua qualificazione alla Champions League. La squadra rossonera dovrà reagire immediatamente e dimostrare di essere in grado di superare questo momento di difficoltà.

La prossima partita contro l'Atalanta sarà un test importante per valutare la capacità del Milan di riprendersi e di tornare a competere ai massimi livelli. Al termine della partita, Max Allegri, il tecnico del Milan, ha espresso la sua delusione per la prestazione della squadra e ha sottolineato la necessità di analizzare gli errori commessi.

'Abbiamo approcciato male la partita, purtroppo è un momento così', ha dichiarato Allegri a Dazn. 'Dopo 4 minuti abbiamo preso un gol, ma soprattutto il gol del secondo tempo, anche in dieci, dopo un minuto non devi prenderlo. Abbiamo buttato un jolly'. Il tecnico livornese ha poi aggiunto: 'Ora abbiamo una settimana per preparare la partita di Bergamo.

Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo'. Allegri ha riconosciuto che la squadra ha commesso errori tecnici e tattici, ma ha anche sottolineato l'importanza di mantenere la serenità e di assumersi le responsabilità.

'Tecnicamente abbiamo sbagliato molto. Una domenica da dimenticare, ci deve dare la forza per riprendere da martedì e preparare bene la partita con l'Atalanta', ha affermato. Allegri ha poi risposto a una domanda sulla possibilità che la Champions League sia a rischio.

'Non è che è a rischio. Ho sempre detto che sarei molto felice di conquistarla anche all'ultima giornata perché tutti i giorni vivo la squadra e vivo i momenti. Momenti di difficoltà non ne abbiamo mai avuti, questo lo è e dobbiamo essere bravi ad essere sereni, assumerci le responsabilità ed andare a lavorare una settimana per preparare la partita con l'Atalanta'.

Il tecnico ha insistito sul fatto che la squadra ha lavorato duramente per dieci mesi e che non bisogna vanificare gli sforzi compiuti. Allegri ha concluso la sua analisi sottolineando l'importanza di rimanere uniti e di lavorare sodo per superare questo momento di difficoltà.

'Il messaggio è che comunque sono stati fatti 10 mesi di lavoro importante, ora siamo nel rush finale e purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo. Ma quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare, tutti insieme dobbiamo preparare le ultime partite. Fino alla fine dobbiamo rimanere dentro, anche nei momenti di difficoltà bisogna lavorare per superarli', ha affermato.

Il tecnico ha ammesso che il girone di ritorno non è stato all'altezza delle aspettative, ma ha ribadito che la squadra ha ancora la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi. La partita contro l'Atalanta rappresenta un'occasione importante per il Milan di dimostrare di essere in grado di reagire alla sconfitta contro il Sassuolo e di tornare a competere per un posto in Champions League.

La sfida contro l'Atalanta sarà difficile, ma il Milan dovrà affrontare la partita con determinazione e con la consapevolezza di dover fare il massimo per ottenere un risultato positivo. La qualificazione alla Champions League è ancora alla portata del Milan, ma la squadra dovrà dimostrare di essere in grado di superare questo momento di crisi e di tornare a giocare con la qualità e la determinazione che l'hanno caratterizzata per gran parte della stagione.

La fiducia dei tifosi è importante, ma sarà la prestazione della squadra sul campo a determinare il suo destino. Il Milan dovrà dimostrare di essere all'altezza della sfida e di non arrendersi di fronte alle difficoltà





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