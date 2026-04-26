Milan, pareggio con la Juventus e ombre su Leao: la corsa Champions continua

Il Milan di Allegri strappa un pareggio prezioso contro la Juventus, consolidando il vantaggio in classifica ma con preoccupazioni per la forma di Leao e Pulisic. Analisi della partita e prospettive future.

Il Milan di Massimiliano Allegri continua la sua marcia, seppur con qualche difficoltà, verso la qualificazione alla Champions League . Il pareggio contro la Juventus , ottenuto in una partita combattuta e tatticamente intensa, rappresenta un passo avanti significativo, mantenendo un vantaggio di tre punti sulla squadra di Spalletti.

La sfida allo Juventus Stadium è stata caratterizzata da un approccio prudente da parte di entrambe le formazioni, con poche occasioni da gol nitide. Il Milan ha sfiorato il vantaggio con un tiro di Saelemaekers che si è infranto sulla traversa, un episodio che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della partita.

La difesa rossonera, guidata da Tomori e Gabbia, ha retto bene l'urto degli attacchi bianconeri, anche se Gabbia ha avuto qualche affanno con le incursioni di Thuram, fortunatamente risolti con l'intervento del VAR. A centrocampo, Pavlovic ha dovuto contenersi, limitando la sua spinta offensiva per contrastare il gioco della Juventus, mentre Modric, nonostante l'età, si è dimostrato ancora una volta il giocatore più lucido e ispirato del Milan, cercando di dare ritmo e qualità alla manovra offensiva.

Rabiot ha avuto l'occasione di segnare contro la sua ex squadra, ma il suo tentativo non è andato a buon fine. Sulle fasce, l'assenza di Theo Hernandez si è fatta sentire, con Estupinan che non è riuscito a fornire la spinta e la qualità necessarie. La prestazione di alcuni giocatori offensivi del Milan ha sollevato non poche preoccupazioni.

Rafael Leao, in particolare, è stato oggetto di fischi da parte dei tifosi, un segnale chiaro di disapprovimento per la sua performance opaca e poco incisiva. I fischi, che si sono ripetuti anche dopo la partita con l'Udinese, mettono in discussione il suo futuro al club, aprendo scenari di una possibile cessione a giugno. Anche Pulisic, soprannominato 'Capitan America', non è riuscito a esprimere il suo potenziale, apparendo spento e privo di ispirazione.

L'attacco del Milan, in generale, ha faticato a creare occasioni da gol, con Fofana che ha provato a inventarsi qualcosa nel primo tempo, ma poi si è spento. L'ingresso di Nkunku non ha cambiato la situazione, con il giocatore che è stato accolto dagli stessi fischi riservati a Leao. Allegri, consapevole delle difficoltà offensive della sua squadra, dovrà trovare soluzioni per rilanciare i suoi attaccanti e garantire un gioco più propositivo e divertente.

La partita contro la Juventus ha evidenziato la necessità di un cambio di passo in avanti, sia a livello di gioco che di mentalità. Il pareggio, pur mantenendo il vantaggio in classifica, non può nascondere le evidenti lacune della squadra, soprattutto in fase offensiva.

L'allenatore Allegri, al termine della partita, ha sottolineato l'importanza di un punto in un calendario impegnativo, ma ha anche ammesso la necessità di risolvere i problemi legati ai giocatori in calo di forma, in particolare Leao e Pulisic. La gestione del caso Leao si preannuncia complessa, con il giocatore che sembra aver perso la fiducia dei tifosi e la sua performance sul campo non giustifica le aspettative.

Allegri dovrà trovare il modo di motivare il portoghese e riportarlo ai livelli di un tempo, oppure valutare alternative per il futuro. Anche la situazione di Pulisic è preoccupante, con l'americano che non è riuscito a integrarsi pienamente nel gioco del Milan. L'allenatore dovrà lavorare per ritrovare la sua forma migliore e sfruttare le sue qualità.

Infine, Allegri ha espresso il desiderio di rendere il gioco del Milan più divertente per i tifosi, che meritano di vedere una squadra più propositiva e spettacolare. La sfida per la qualificazione alla Champions League è ancora aperta e il Milan dovrà affrontare un finale di stagione impegnativo, con scontri diretti importanti. La capacità di Allegri di risolvere i problemi della squadra e di motivare i suoi giocatori sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo finale.

La partita contro la Juventus ha confermato che il Milan ha ancora molto lavoro da fare per tornare a essere una grande squadra





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