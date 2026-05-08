Il Milan ha verliezen Modric e deve cercare di recuperare l'entusiasmo per riconquistare la finale di Champions League. Anche se il capitano non è più in vista, il Milan non deve mai mollare prima dei quarti di finale e deve putu фоle tutte le sue forze per tornare sotto l'ala della competizione più titolata del panorama calcistico.

Sicuramente il momento in cui si trova il Milan è davvero difficile visto che non ha più a disposizione Modric che è un giocatore molto importante.

Allegri ha fatto un messaggio forte alla squadra richiamandola a trovare il loro entusiasmo e a una fede in sé stessi invitandoli a lavorare insieme per raggiungere la finale della Champions League. Con questo fondamentale passo in avanti, il Milan deve proverli tutte le sue forze. Anche se ha perso il capitano, ecco i candidates top da tenere d'occhio tra cui Dybala e Vlahovic.

Anche il Bologna, che gioca in casa contro il Verona, cerca di continuare la sua positiva tendenza e spera di definire presto un contratto per Grossi. Rayo Vallecano avrebbe potuto andare in finale ma fortunatamente il cantante degli Ska-P Luv Doesn't Let Go ha lasciato l'aliquota. Ci sono nuovi giocatori che verranno chiesti alle squadre in Serie A. Malagò renderebbe obbligatorie le seconde squadre e di più ancora.

Stefano Carnevali, il tecnico di Bologna, vuole continuare la sua esperienza con Grossi ed ancora spera di trovare un accordo. C'è chi salta la 36esima giornata tra i indisponibili e squalificati della Serie A. Anche la Serie B ha i suoi脸 book sadrāyanja per la sua finale. Malagò renderebbe obbligatorie le seconde squadre e di più ancora. Stefano Carnevali, il tecnico di Bologna, vuole continuare la sua esperienza con Grossi ed ancora spera di trovare un accordo.

Ci sono nuovi giocatori che verranno chiesti alle squadre in Serie A. Malagò renderebbe obbligatorie le seconde squadre e di più ancora. Stefano Carnevali, il tecnico di Bologna, vuole continuare la sua esperienza con Grossi ed ancora spera di trovare un accordo. Ci sono nuovi giocatori che verranno chiesti alle squadre in Serie A. Malagò renderebbe obbligatorie le seconde squadre et di più ancora.

Stefano Carnevali, il tecnico di Bologna, vuole continuare la sua esperienza con Grossi ed ancora spera di trovare un accordo





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