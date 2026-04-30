Milan pronto a rivoluzionare la rosa: Leao verso l'Inghilterra, Joshuadell'Atletico Madrid nel mirino

Il Milan valuta un'offerta inglese per Rafael Leao e punta a Joshuadell'Atletico Madrid come sostituto. Nel frattempo, Simone Pafundi diventa il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana. Calciomercato.it, gestito da Web 365 Srl, continua a innovare nel mondo del calcio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe valutando un'offerta ufficiale da parte di un club inglese per portare via Rafael Leao alla prossima stagione.

I rossoneri, tuttavia, non intendono svendere il proprio gioiello e chiederebbero almeno 50 milioni di euro per la sua cessione. In caso di partenza del portoghese, la società avrebbe già individuato un possibile sostituto: Joshuadell’Atletico Madrid, considerato il profilo ideale per rinforzare l’attacco a disposizione di Max Allegri. La rivoluzione in casa Milan, dunque, sembra ormai alle porte in vista della stagione 2026/2027, con un mercato che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena.

Nel frattempo, il mondo del calcio italiano continua a celebrare i record di giovani talenti. Simone Pafundi, ad esempio, ha fatto la storia diventando il più giovane esordiente nella Nazionale italiana degli ultimi 110 anni. A soli 16 anni, 8 mesi e 2 giorni, ha debuttato contro l’Albania il 16 novembre 2022, superando persino leggende come Gianluigi Buffon, Paolo Maldini e Giuseppe Bergomi, che hanno esordito rispettivamente a 17, 19 e 18 anni.

Un traguardo straordinario che dimostra come il calcio italiano continui a produrre talenti precoci destinati a lasciare il segno. Calciomercato.it, il sito di riferimento per le notizie sul mondo del calcio, è gestito da Web 365 Srl, un’editrice new media specializzata in testate sportive e non solo. Il Gruppo, da sempre all’avanguardia nel campo delle innovazioni tecnologiche, si distingue per l’uso di strumenti come interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting e molto altro.

Con sede a Roma, in Via Nicola Marchese 10, l’azienda è registrata con Codice Fiscale e Partita IVA 12279101005. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la redazione direttamente attraverso i canali ufficiali del sito





calciomercatoit / 🏆 38. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milan Rafael Leao Joshuadell'atletico Madrid Simone Pafundi Calciomercato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dalle 'surfate' ai fischi: i 9 momenti clou della parabola di Leao al MilanIn sette anni è successo di tutto: dai sorrisi al suo primo ingresso a Milanello allo scudetto vinto da Mvp. Poi la Champions, il rinnovo e le prime crepe, dal cooling break con Theo alla contestazione delle ultime settimane

Read more »

Rafael Leao fa i complimenti al PSG. Che gli ha (giustamente) preferito Kvaratskhelia“Calcio vero”. Così, su X, Rafael Leao commenta Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, spettacolare semifinale di andata di Champions League finita 5-4. Un applauso allo spettacolo, ma soprattutto al

Read more »

Via Leao, dentro Zirkzee e Sorloth. La Gazzetta dello Sport: 'Il Milan rifà l'attacco''Il Milan rifà l'attacco' è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. L'idea del club rossonero sarebbe di portare a Milano sia Joshua Zirkzee che Alexander So

Read more »

Milan pronto a cedere Leao, il Manchester United torna alla caricaIl Milan è disposto ad ascoltare offerte per Rafa Leao, obiettivo del Manchester United che cerca un rinforzo per la fascia sinistra. I Red Devils valutano anche Morgan Rogers dell'Aston Villa, ma Leao potrebbe essere ceduto a 50 milioni. La trattativa non è ancora iniziata, ma potrebbe accelerare dopo la fine della stagione.

Read more »

Milan, assalto a Goretzka a parametro zero e aggiornamenti su Leao e ModricIl Milan è fortemente interessato a Goretzka, che potrebbe arrivare a parametro zero. Si monitorano anche le situazioni di Leao, Modric e Loftus-Cheek, con aggiornamenti su altri club italiani e internazionali.

Read more »

Leao, applausi a Psg-Bayern o tackle su Serie A e Milan? 'Questo è il vero calcio'Il portoghese ha commentato su X il risultato della spettacolare semifinale d'andata di Champions League, scatenando il dibattito tra i tifosi rossoneri

Read more »