Milan punta su Mario Gila per la difesa

Il Milan ha individuato nel difensore della Lazio Mario Gila il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato, a causa delle difficoltà nell'ingaggio di Kim Min-jae. La trattativa è complessa a causa della concorrenza di altri club e della fermezza del presidente Lotito.

Il Milan ha individuato in Mario Gila , difensore della Lazio , il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato nella prossima stagione. La decisione è stata presa a seguito della difficoltà di ingaggiare Kim Min-jae del Bayern Monaco, il cui stipendio è considerato troppo elevato per i parametri del club rossonero.

L'allenatore Allegri ha espresso il suo gradimento per Gila, apprezzandone la versatilità tattica, essendo in grado di giocare sia in difesa a tre che a quattro. L'operazione è fortemente sostenuta dal direttore sportivo Igli Tare, che ha già avuto modo di lavorare con il giocatore ai tempi della Lazio, contribuendo alla sua crescita e affermazione nel campionato italiano.

Tare ha sempre avuto un'alta opinione di Gila, descrivendolo come un difensore veloce, intelligente e affidabile, con il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo. Tuttavia, la trattativa per Gila non si presenta facile. Oltre al Milan, anche Inter, Juventus e Napoli hanno manifestato interesse per il giocatore, informandosi sulle condizioni della cessione.

La principale difficoltà risiede nella trattativa con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, noto per la sua fermezza e riluttanza a cedere i suoi giocatori a prezzi inferiori al loro valore di mercato, soprattutto quando ci sono più club interessati. Inoltre, il Real Madrid detiene il 50% dei diritti sul cartellino di Gila, il che complica ulteriormente la situazione. Il Milan ha stabilito un limite massimo di spesa di 20-25 milioni di euro, bonus inclusi, per l'acquisto del difensore.

La volontà del giocatore, che non intende rinnovare il contratto con la Lazio e apprezza l'interesse del Milan e del suo ex direttore sportivo, potrebbe essere un fattore determinante. Il Milan punta sulla qualificazione alla prossima Champions League come argomento convincente per Gila, offrendogli un progetto vincente con l'obiettivo di conquistare la seconda stella nella prossima stagione.

Il proprietario del club, Cardinale, ha dato il via libera a un mercato che soddisfi le richieste di Allegri, che prevede l'acquisto di un giocatore per ogni reparto, incluso un difensore centrale come Gila e un esterno versatile. L'obiettivo è ringiovanire la rosa senza rinunciare all'esperienza necessaria per affrontare la Champions League. Oltre a Gila, il Milan sta valutando anche altri profili per la difesa, come Thomas Kristensen, ma Gila rimane la priorità.

La partenza in prestito di Odogu creerà spazio per almeno due nuovi innesti nel reparto arretrato





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milan Gila Lazio Calciomercato Allegri Tare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gila piace a mezza Serie A: quali squadre vogliono portarlo via dalla LazioStella della retroguardia biancoceleste, lo spagnolo va in scadenza nel 2027 ed è nel mirino di Milan, Inter, Juve e Napoli: tutti i dettagli

Read more »

Lazio-Udinese, Noslin carica la squadra: «Vogliamo vincere»Alla vigilia della sfida tra Lazio e Udinese, Noslin analizza lo stato d’animo dei...

Read more »

Milan-Juventus, protesta a sorpresa della Curva Sud: coreografia contro il caro bigliettiNon solo calcio a San Siro nel pre-partita di Milan-Juventus. A pochi minuti dal fischio d’inizio, la Curva Sud ha lanciato un segnale forte alla società con una coreografia dal chiaro significato

Read more »

Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partitaNei rossoneri bene i centrocampisti Modric e Rabiot. Male Bartesaghi e Pulisic. Nei bianconeri brillano Conceicao e Thuram. In ombra Boga e David

Read more »

Serie A: Analisi di Milan-Juventus, la scelta della Roma e la corsa ChampionsGOAL interroga tre giornalisti sull'ultima giornata di Serie A, focalizzandosi sulla deludente partita tra Milan e Juventus, la possibile strategia della Roma con Gasperini e le dinamiche nella lotta per la Champions League.

Read more »

Udinese in vantaggio in casa della Lazio: missile di Ehizibue, imprendibile per MottaL'Udinese si porta in vantaggio in casa della Lazio dopo 18 minuti d partita. Azione prolungata dei friulani in zona d'attacco e, dopo vari tentativi, Kinglsey Ehizibue trova il guizzo vincente per ba

Read more »