Milan, serve un attaccante top: la priorità del calciomercato per la prossima stagione

Il Milan necessita urgentemente di un attaccante di livello per risolvere i problemi offensivi. L'analisi dei periodi di digiuno dei bomber attuali evidenzia la necessità di un investimento importante per competere ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza dovrà agire per trovare la punta che possa fare la differenza.

MILANO - Se ieri vi abbiamo raccontato dei periodi di astinenza dal gol degli attaccanti dell'attuale rosa del Milan , con le punte che non segnano da almeno 39 giorni, questa analisi evidenzia ulteriormente il vero problema dei rossoneri. Al Milan serve un grande attaccante puro, uno vero, alla Lewandowski o alla Lautaro Martinez. Il focus è chiarissimo, lampante, non più procrastinabile.

E le coordinate per la ricerca e l'individuazione dei profili devono innalzarsi anche a livello economico, evitando assolutamente altri casi come Victor Boniface o Jean-Philippe Mateta, ovvero attaccanti potenzialmente forti ma privi di un'integrità fisica robusta. Per entrambi, sono stati necessari approfondimenti sulle loro ginocchia che, alla fine, hanno sconsigliato le operazioni. Il problema del Milan: un attaccante su cui costruire. La ricerca del sacro Graal dell'attacco è un tema ricorrente per il Milan, che da più di dieci anni non riesce a inserire una punta su cui fondare una progettualità a medio-lungo termine. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel gennaio 2020 e l'ingaggio di Olivier Giroud sei mesi dopo sono stati innesti a breve termine, non per le loro qualità tecniche, ma per la loro età. Da Bacca a Kalinic, da André Silva a Higuain (forse l'ultimo grande acquisto di un certo livello, durato sei mesi) passando per i più recenti Morata, Santiago Gimenez e Nkunku, sono molti gli attaccanti che il club rossonero ha portato a Milanello, ma sui quali, oggettivamente, ha fatto fatica a costruire qualcosa di solido. E non è un caso che il Milan, nelle partite difficili e nei momenti cruciali della stagione, abbia perso quei punti che l'hanno fatto scivolare al terzo posto in classifica, superato lunedì sera dal Napoli, vincitore nonostante l'assenza di Hojlund e Lukaku, due giocatori che il Milan non ha in rosa da anni. Calciomercato Milan: investimento necessario per un nuovo bomber. L'investimento corposo non è più rimandabile. Nei prossimi mesi sarà essenziale definire, in primis, il modulo del Milan nella stagione 2026-27, ovvero se sarà 3-5-2 o 4-3-3. In entrambi i casi, sarà fondamentale affidare il ruolo di ipotetico numero 9 - quest'anno vacante - a un attaccante di grande spessore, uno che sappia risolvere le partite complicate e che si integri bene con entrambi i sistemi di gioco. Lo sguardo deve essere rivolto alle fasce di prezzo superiori, a quelle dove operano i club che aspirano a fare il salto di qualità per vincere qualcosa o, quantomeno, competere per arrivare a marzo 2027 ancora in corsa per la vittoria. Se questa stagione doveva essere quella del ritorno obbligatorio in Champions League, quella che inizierà tra meno di tre mesi sarà quella in cui tutto l'ambiente milanista vorrà vedere una squadra più efficace in attacco e più determinata in zona gol, con almeno un nuovo giocatore che possa incutere timore alle difese avversarie e innalzi il livello qualitativo della rosa. Allegri ha sottolineato più volte questa necessità tecnico-strutturale, il lavoro della dirigenza dovrà essere focalizzato sull'inserimento di questo tassello del puzzle che da troppo tempo - escludendo le parentesi di Ibra bis e Giroud - non viene trovato, nonostante quattro proprietà e ingenti investimenti





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