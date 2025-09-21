Milan travolgente a Udine: Pulisic trascina i rossoneri, Gimenez ancora a secco

Il Milan domina l'Udinese con una prestazione convincente, grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana. La squadra di Allegri mostra solidità e crescita, con Modric in grande spolvero e una difesa impeccabile. Gimenez, invece, fatica a trovare la via del gol.

Se Gimenez non riesce ancora a sbloccarsi, rimanendo un enigma, Pulisic è incontenibile e risolve i problemi. Il Milan , che vince a Udine con tre gol (doppietta dello statunitense e gol di Fofana ), lascia una forte impressione di crescita e solidità. Dimenticato il deludente esordio contro la Cremonese, la terza vittoria consecutiva (dopo Lecce e Bologna) è anche la più convincente sia sul piano fisico che su quello del gioco.

Allegri sarà soddisfatto, anche se dalla tribuna (squalificato, in panchina il vice Landucci) non si accontenta mai e sollecita fino alla fine attenzione e compattezza ai suoi giocatori. Accanto a un'altra prestazione superlativa di Modric (uscito tra gli applausi di tutto lo stadio), sempre elegante ed efficace a centrocampo, questa volta c'è un progresso generalizzato della squadra, con una difesa senza sbavature e i due esterni, Saelemaekers e Estupinan, molto attivi. In classifica, aspettando il Napoli, il Milan recupera due punti sulla Juve, il che non guasta mai.\Pulisic per Loftus-Cheek: la mossa vincente di Allegri. Rispetto alla formazione che ha battuto il Bologna, Allegri inserisce Terracciano al posto dell'infortunato Maignan e Pulisic per Loftus-Cheek. Per il resto, la squadra è confermata, con Gimenez come attaccante centrale e il trio composto da Fofana, Modric e Rabiot a centrocampo. Subito protagonista, con una conclusione dalla destra che Sava devia in angolo, la mossa dello statunitense ripaga Allegri, con il Milan molto propositivo in attacco e l'Udinese spesso costretta a commettere falli per frenare lo slancio rossonero. Gimenez ancora a secco: che occasione sprecata! Sempre in prima linea per impegno e sacrificio, Gimenez è l'unico che mostra ancora difficoltà. Al 19', su assist in profondità di Estupinan, avrebbe l'occasione per interrompere il suo digiuno realizzativo, ma fallisce davanti alla porta con un sinistro poco convinto che Sava respinge. Anche l'esterno rossonero è deluso, ma nel finale del tempo serve dalla sinistra un altro pallone che questa volta produce il gol: su un suo cross basso, infatti, Karlstrom rischia l'autogol, Sava salva, ma sulla respinta arriva velocissimo Pulisic, che firma il meritato vantaggio milanista.\Fofana e Pulisic, l'Udinese è vinta e battuta. Runjaic non è per niente soddisfatto e all'inizio del secondo tempo effettua un cambio, inserendo Buksa al posto di Bravo. Il Milan, però, non si accontenta e rientra in campo a mille all'ora. La pressione di Pulisic porta Karlstrom all'errore dopo 50 secondi, Fofana riceve palla e con un destro secco sul primo palo supera Sava. Il portiere dell'Udinese non è in grande serata e all'8' sbaglia di nuovo: sul destro di Pulisic, che segna la doppietta e di fatto chiude la partita, questa volta l'errore sul primo palo è ancora più evidente. Runjaic scuote la testa e inserisce Zanoli, Rui Modesto e Zaniolo. Landucci risponde con Nkunku e Loftus-Cheek per Gimenez e Pulisic. Poi c'è spazio anche per Ricci e De Winter. Il Milan rimane in controllo, rischiando poco o nulla, mentre le telecamere inquadrano nel finale un Allegri apparentemente inquieto, ma sicuramente felice





CorSport / 🏆 41. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Milan Udinese Pulisic Fofana Allegri

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Bravo e Davis dal 1', Pulisic fa coppia con GimenezIl Milan tornerà in campo questa sera alle 20.45 nella quarta giornata di Serie A, nella quale sfiderà l'Udinese di Kosta Runjaic. Il tecnico dei friulani sceglie di proporre dal primo minuto la cop

Leggi di più »

Pulisic trascina il Milan a Udine: per Allegri è la terza vittoria consecutivaDoppietta dello statunitense e firma di Fofana. Gimenez ancora non si sblocca, altra prestazione superlativa di Modric

Leggi di più »

Pulisic travolgente, il Milan di Allegri espugna il Friuli battendo 3-0 l’UdineseI rossoneri mettono una prestazione quasi perfetta al Friuli, schiantando i bianconeri con la doppietta di un Pulisic ispirato e la rete di Fofana ispirata dall'americano. Udinese mai veramente in partita

Leggi di più »

Milan di forza a Udine: doppio Pulisic e Fofana, Landucci talismano AllegriI rossoneri vincono 3-0 sul campo dell'Udinese nel quarto turno del campionato di Serie A e vanno a -1 dalla Juventus

Leggi di più »

Milan, Pulisic: 'Gol e assist vengono sempre, ma la cosa più importante è la vittoria'Christian Pulisic, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sull'Udinese: 'La cosa più importante è la vittoria, abbiamo una squadra con molti gi

Leggi di più »

Milan corsaro a Udine, Landucci guarda avanti: 'Martedì altro snodo importante'E' un Marco Landucci particolarmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Milan TV, dopo il successo per 0-3 ottenuto dai rossoneri in trasferta sul campo dell'Udinese. Di seguito le sue

Leggi di più »