Milano sfiora 1,4 milioni di residenti ma invecchia velocemente. Il Forum Infanzia 2026 segnala il calo delle famiglie con minori e l'aumento degli over 80.

La metropoli lombarda si presenta oggi con un profilo demografico in profonda trasformazione, caratterizzato da una crescita complessiva che nasconde però un invecchiamento accelerato della popolazione. Milano, che si avvicina al traguardo di 1,4 milioni di residenti, affronta una realtà in cui le generazioni più giovani diminuiscono mentre quella anziana cresce. I dati emersi dal Forum Infanzia 2026 evidenziano questo divario generazionale, sottolineando la necessità urgente per le istituzioni di ripensare le politiche urbane per rispondere a bisogni sempre più diversificati.

Dati demografici: crollo famiglie minori

La statistica più allarmante riguarda il numero di nuclei familiari con presenza di minori, che continuano a calare in modo costante negli ultimi quattordici anni. Al momento, sono registrati 125.165 famiglie che ospitano almeno un bambino o ragazzo, segnando una diminuzione del 5,4 per cento rispetto ai dati del 2022. Questo calo strutturale indica che meno giovani coppie scelgono di avere figli nella città, o che i giovani stanno migrando altrove, lasciando un vuoto che la demografia attuale non riesce a colmare con la stessa intensità.

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Il contrasto con la crescita over 80

Mentre la componente giovanile si assottiglia, si registra un andamento diametralmente opposto per la fascia di età più avanzata. Il numero di persone over 80 è in netto aumento, contribuendo alla struttura più anziana della popolazione totale milanese. Questa dinamica non è solo un numero astratto, ma si traduce in una richiesta di servizi sociali, sanitari e di assistenza che deve essere pianificata con cura, poiché le esigenze degli anziani differiscono radicalmente da quelle delle famiglie con bambini.

Nuove politiche urbane di Palazzo Marino

Di fronte a questo scenario, Palazzo Marino intende lanciare una nuova strategia mirata a ricostruire un equilibrio tra le diverse fasce d'età. L'amministrazione comunale ha annunciato l'intenzione di ripensare i servizi cittadini, cercando di creare un dialogo effettivo tra le generazioni. L'obiettivo dichiarato è quello di riprendere in considerazione le istanze dei più giovani, che si sentono spesso esclusi dalle decisioni che riguardano il futuro della città, e di integrarle con le necessità degli anziani.

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Il ruolo del progetto Youth and Future

Una componente chiave di questo nuovo approccio è rappresentata dal progetto Youth and Future, ideato per attirare l'attenzione sul rapporto spesso conflittuale o distante tra adulti e ragazzi. Gli organizzatori di questa iniziativa hanno sottolineato come molti giovani abbiano perso la capacità di sognare il futuro, una condizione che richiede un intervento educativo e sociale profondo. La proposta principale consiste nel ascoltare le nuove generazioni e nel ricostruire un ponte di dialogo con gli anziani, partendo proprio dai nonni.

Obiettivo: rimettere i bambini al centro

Le dichiarazioni ufficiali puntano a una rivoluzione culturale nella gestione della cosa pubblica milanese. L'intento è quello di rimettere bambine e bambini, ragazze e ragazzi al centro dello sguardo degli adulti, non più come semplici utenti di servizi, ma come attori sociali fondamentali. Questa alleanza intergenerazionale è vista come l'unico modo per garantire che una città che invecchia possa mantenere viva la propria capacità di immaginare e costruire un futuro sostenibile per tutti i suoi abitanti.