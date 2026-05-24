Milano, 24 maggio 2026: la tabella di marcia e l'altimetria della tappa Voghera-Milano

La Voghera-Milano è una tappa completamente piatta che spazierà su strade rettilinee fino a Pavia, dove gultterà una tappa della memoria, ripercorrendo poi le curve dello storico afgesloten e concludendosi dopo la Chiesa Rossa con un circuito di 16,3 km da ripetere quattro volte, perfettamente pianeggiante da ripetere su ampi vialoni, dove troverà a pochi km dall'arrivo una curva che potrebbe essere exploited.

Giro d'Italia 2026, Voghera-Milano: percorso e altimetria La Voghera-Milano è una tappa completamente piatta. Partenza da Voghera fino a Pavia su strade larghe e rettilinee.

Dopo Pavia fino a Milano si ripercorre la Sanremo storica in direzione opposta per entrare dopo la Chiesa Rossa nel circuito finale di 16.3 km da ripetere 4 volte, perfettamente pianeggiante su ampi vialoni con poche curve di cui l'ultima a circa 2 km dall'arrivo. Rettilineo pianeggiante su asfalto largo 8 m. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) cercherà la vittoria sul traguardo di Milano per riprendersi la maglia ciclamino.

Il suo principale rivale sarà Jonathan Milan (Lidl Trek) che non ha ancora vinto in questa edizione del Giro. Proveranno a giocarsi le loro carte in volata anche Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma Cgm), Matteo Malucelli (Xds Astana) e Ethan Veron (Nsn) Giro d'Italia 2026 , si disputa oggi, domenica 24 maggio con partenza alle ore 14 e arrivo intorno alle 17:07 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay.

Per gli abbonati il Giro è visibile su Eurosport, Hbo MAX. , Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels





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