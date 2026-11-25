Andrea Liconti, creatore di contenuti e commerciante milanese, aggredito nel suo negozio di via Plinio. Il video e le dichiarazioni dell'accaduto.

Andrea Liconti, noto tiktoker e commerciante specializzato in borse e orologi di lusso usati, ha subito un'aggressione violenta all'interno del suo esercizio commerciale situato a Milano in via Plinio, zona non distante dalla Stazione Centrale. L'incidente è avvenuto a seguito di un confronto con un uomo, con il quale Liconti aveva precedentemente interrotto un acquisto, e che successivamente ha tentato di investire il titolare con il proprio veicolo prima di aggredirlo fisicamente.

Dettagli dell'aggressione e dinamica

Secondo le dichiarazioni rilasciate direttamente da Andrea Liconti sui propri canali social, l'uomo è stato incontrato nel bar adiacente al negozio. Il titolare del punto vendita ricorda di aver già rifiutato mesi fa di acquistare merce da questo soggetto. Al ritorno dell'individuo, dopo aver ricevuto minacce verbali, ha deciso di allontanarsi e di chiamare immediatamente le forze dell'ordine per segnalare la situazione di pericolo.

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Durante la conversazione telefonica con la centrale operativa, Andrea Liconti sostiene che siano stati persi minuti preziosi a causa di domande che riteneva superflue dato l'alto rischio immediato. Proprio mentre l'uomo stava riprendendo la targa della sua auto, questi ha tentato di investire il commerciante. Il veicolo ha poi preso a invadere lo spazio del negozio, dove l'aggressore ha continuato l'attacco con violenza fisica diretta contro Andrea Liconti.

Posizione di Liconti e chiamate alle istituzioni

Andrea Liconti ha spiegato di essersi difeso durante l'assalto, per poi allontanarsi appena possibile in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ha sottolineato la necessità di non reagire in modo sproporzionato per evitare conseguenze legali a proprio carico, una scelta dettata dalla consapevolezza dei rischi giuridici. Dopo l'evento, ha pubblicato parte del video dell'aggressione, documentando la gravità dell'accaduto e la sua condizione fisica.

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Il tiktoker ha lanciato un appello pubblico alle istituzioni e alle forze dell'ordine, chiedendo maggiore tutela e interventi più tempestivi. Ha espresso il disagio di chi, pagando regolarmente le tasse, deve lavorare con la paura di subire crimini e preoccuparsi delle possibili conseguenze legali anche quando è costretto a difendersi da atti violenti. La sua richiesta mira a garantire condizioni di lavoro più sicure per i commercianti.

Stato di salute e prossimi passi

A seguito dell'aggressione, Andrea Liconti si è recato presso una struttura ospedaliera per le cure del caso. Nonostante la natura violenta dell'attacco, il creatore di contenuti ha confermato di star bene, riportando esclusivamente una lussazione alla spalla. La ferita è stata trattata con una vistosa fasciatura, visibile nelle immagini pubblicate poco dopo l'episodio in ospedale.

Andrea Liconti ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di sostegno e vicinanza in queste ore difficili. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza dei piccoli commercianti nel centro di Milano e sulle modalità di intervento delle autorità durante le emergenze. Il caso rimane sotto osservazione mentre si attendono gli sviluppi delle indagini e delle eventuali procedure legali previste dalla legge italiana per gli atti di violenza e minaccia.