Un'inchiesta giornalistica rivela il drammatico errore avvenuto all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: i campioni istologici di un uomo con carcinoma renale e di una donna con linfoma sono stati scambiati. Diagnosi invertite, terapie completamente sbagliate e interventi chirurgici inutili. Ritardo di mesi nella cura del paziente maschio e operazione demolitiva per la paziente femmina. La direttrice ammette lo scambio ma omette i dettagli più gravi.

L'inchiesta di Dossier Today.it svela una serie di gravissimi errori nella gestione dei campioni istologici all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano, un'eccellenza europea nella cura e ricerca oncologica che ha subito un declino a causa di scelte politiche che hanno prioritizzato logiche amministrative rispetto a quelle scientifiche.

Il caso specifico involve lo scambio non accidentale ma sistematico di due pazienti, identificati come Paziente Y, un uomo di 52 anni con carcinoma renale metastatico, e Paziente X, una donna di 69 anni affetta da linfoma follicolare. La direttrice generale Maria Teresa Montella ha ammesso pubblicamente il verificarsi di uno scambio di campioni, ma ha taciuto sulle conseguenze cliniche disastrose che i documenti in possesso della redazione dimostrano in modo inequivocabile.

La sequenza degli eventi inizia il 15 ottobre 2025, quando il Paziente Y viene sottoposto a biopsia per una lesione renale. Il referto del 28 ottobre, emesso dall'Anatomia Patologica 1, è chiaro: carcinoma renale scarsamente differenziato, compatibile con carcinoma dei dotti collettori. Il 28 gennaio 2026, a distanza di tre mesi, il paziente, ora ricoverato in oncologia medica, subisce un nuovo esame istologico su un campione prelevato da una lesione toracica. Incredibilmente, questo secondo campione viene assegnato all'Anatomia Patologica 2.

E qui avviene la prima terribile trasformazione: lo stesso tessuto, o un tessuto completamente diverso, viene diagnosticato come "linfoma a cellule B periferiche, follicolare, grado 3a". Le due diagnosi sono patologicamente incompatibili, ma la seconda prevale. Di conseguenza, al Paziente Y, che avrebbe dovuto essere indirizzato verso un approccio chirurgico o systemic per il suo cancro renale, viene somministrata una chemioterapia specifica per il linfoma, un trattamento inutile e tossico che lo priva delle cure corrette per mesi.

Parallelamente, lo stesso 28 gennaio, la Paziente X viene sottoposta a biopsia. Il suo campione, indirizzato per competenza all'Anatomia Patologica 2, riporta in modo corretto la diagnosi di linfoma.

Tuttavia, nel referto che la riguarda, la diagnosi principale diventa "carcinoma sieroso di alto grado a primitività annessiale", ovvero un tumore ovarico aggressivo. La conseguenza logica, eppure paradossale, è che la donna, il cui linfoma non avrebbe richiesto intervento chirurgico, viene operata d'urgenza. Secondo le fonti mediche interpellate, in sala operatoria le sono state asportate utero, ovaie, tube e linfonodi, un intervento demolitivo giustificato solo dalla diagnosi errata di carcinoma.

La scoperta dell'errore avviene solo il 9 giugno 2026, quando viene effettuato l'esame istologico sul "campione operatorio" derivante dall'intervento sulla Paziente X. A quel punto emerge l'incongruenza: il tessuto asportato chirurgicamente corrisponde alla diagnosi originale di linfoma, non a quella di carcinoma. È quindi evidente che i campioni dei due pazienti sono stati scambiati, oppure che vi sia stata una cross-contaminazione o una错误 attribuzione nella catalogazione all'interno del laboratorio.

Il ritardo nella scoperta ha avuto conseguenze potenzialmente letali per entrambi: per l'uomo, un ritardo di oltre quattro mesi nel trattamento del carcinoma renale metastatico; per la donna, un intervento chirurgico invasivo e non necessario, con le relative complicanze e la compromissione della qualità della vita. L'inchiesta evidenzia un caos amministrativo e proceduraleggiante all'interno dei reparti e dei laboratori, con un sistema di tracciabilità dei campioni evidentemente carente.

La testimonianza della direttrice, che pur ammettendo lo scambio non fornisce dettagli, lascia intendere una gestione opaca della vicenda. Il caso solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza dei pazienti in una struttura che dovrebbe essere un faro della medicina italiana, e sulla accountability di chi guidava l'istituto in un periodo di transizione delicata





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