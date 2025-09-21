Milano celebra Italo Calvino: intitolata una via a CityLife e omaggio all'eredità dello scrittore

La città di Milano rende omaggio a Italo Calvino nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa, con l'intitolazione di una via a CityLife e diversi eventi culturali dedicati allo scrittore. Una giornata all'insegna della letteratura, dell'arte e della partecipazione delle nuove generazioni.

In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Italo Calvino , la città di Milano ha reso omaggio allo scrittore con l'intitolazione ufficiale di una nuova via nel cuore del quartiere CityLife.

La cerimonia, tenutasi questa mattina, ha visto la partecipazione di figure di spicco della cultura milanese, tra cui l'Assessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi, la Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, l'Amministratore Delegato di SmartCityLife, Roberto Russo, e lo storico dell'arte Jacopo Veneziani. L'evento ha segnato un momento significativo di connessione tra la letteratura, l'arte e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, incarnando l'eredità culturale di Calvino e celebrando il suo impatto duraturo. L'intitolazione della via Italo Calvino a Milano rappresenta un riconoscimento concreto del valore dello scrittore e del suo lascito letterario, invitando i cittadini, in particolare i giovani, a un contatto quotidiano con la sua opera e il suo pensiero. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del quartiere CityLife come centro di cultura e innovazione, grazie alla collaborazione tra il Comune, SmartCityLife e le istituzioni scolastiche locali. La giornata dedicata a Calvino ha dimostrato come la letteratura possa dialogare con l'arte, la creatività e la vita urbana, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro e di ispirazione.\La celebrazione dell'anniversario ha incluso una performance speciale del Piccolo Teatro, che ha omaggiato Calvino con una rilettura appassionata di alcuni passaggi significativi dei suoi capolavori. Gli attori Matteo Cecchi e Diamara Ferrero hanno dato voce e corpo a personaggi iconici come il Barone Rampante e Viola, trasportando il pubblico nell'universo calviniano. L'evento ha visto anche la presentazione delle sei grafiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Boccioni, frutto di una collaborazione con SmartCityLife. Gli studenti, ispirati dalle 'Lezioni americane' di Calvino, hanno tradotto in linguaggi visivi contemporanei i valori chiave dello scrittore, come leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e concretezza. Le opere sono state installate lungo Via Calvino, creando un dialogo tra arte e spazio urbano. Contestualmente, agli Orti Fioriti di CityLife, è stata allestita una mostra dei disegni preparatori che illustrano il processo creativo alla base delle opere finali, offrendo uno sguardo approfondito sul lavoro degli studenti.\La mattinata ha visto anche la premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso Digital Art, promosso da SmartCityLife e dedicato a una rilettura visiva dell'universo calviniano. Gli studenti dei licei artistici milanesi, tra cui Boccioni, Brera, Sacro Cuore e Caravaggio, sono stati invitati a confrontarsi con il linguaggio digitale e multimediale per tradurre in immagini l'eredità letteraria dello scrittore. Sono state premiate cinque opere, riconoscendo l'originalità, la qualità progettuale e la capacità di dialogare con i valori evocati da Calvino. L'iniziativa ha confermato l'impegno di SmartCityLife nel promuovere la cultura e l'arte tra i giovani, creando un ponte tra la letteratura, la tecnologia e la creatività. L'evento nel suo complesso ha dimostrato come la figura di Italo Calvino continui a ispirare e a stimolare la riflessione e l'immaginazione, anche a distanza di anni dalla sua scomparsa, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la cultura italiana e internazionale. Il Comune di Milano e SmartCityLife hanno così voluto omaggiare un grande autore, dando prova di come la cultura possa essere vissuta e condivisa, attraverso iniziative che coinvolgono tutti i cittadini e in particolare le nuove generazioni





