Milano Certosa, aggressione brutale da ricondurre ai pandillas: 9 giovani sospettati

La città di Milano è scossa da un brutale attacco che ha visto la vittima di 22 anni, un giovane di origine sudamericana, aggredito da un gruppo di individui che gli hanno reciso l'arteria femorale con un coltello. La Procura di Milano sta indagando e non è escluso che la banda che ha commesso il reato sia composta da minorenni.

La città di Milano è scossa da un brutale attacco che ha visto la vittima di 22 anni, un giovane di origine sudamericana, aggredito da un gruppo di individui che gli hanno reciso l'arteria femorale con un coltello.

L'aggressione è avvenuta in stazione e le telecamere di sorveglianza hanno registrato la scena. La Procura di Milano sta indagando e non è escluso che la banda che ha commesso il reato sia composta da minorenni. La vittima era insieme al fratello e a un amico, anche lui di origine sudamericana, quando è stata aggredita. Il padre della vittima ha riconosciuto uno dei responsabili come capo di una gang nota come MS13.

La polizia sta cercando 9 giovani sospettati di essere coinvolti nell'attacco. Altre notizie importanti includono la vicenda di una bambina di 11 anni che è stata travolta e uccisa da un'auto mentre pedalava sulla sua bicicletta. La conducente si è sentita male per lo shock. In Maldive, il mentore di Monica Montefalcone ha dichiarato di non conoscere la grotta dove è morta la giovane atleta.

La Procura Figc ha aperto un fascicolo per le dismissioni arbitrali e i voti negativi indotti dall'alto. Inoltre, Angelina Mango ha cambiato look e Vladimir Luxuria ha parlato di bullismo. Rossella Erra ha raccontato di essere stata insultata e minacciata. Roland Garros continua con le dirette e gli arbitri sono al centro di polemiche





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