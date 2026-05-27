Milano Certosa, caccia a nove giovani per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera

Un giovane di 22 anni è stato ucciso nella notte nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia cerca un gruppo di nove aggressori; il padre della vittima accusa la gang MS13. La vittima era incensurata e senza legami con le gang.

La notte tra lunedì e martedì scorsi, all'interno dello scalo ferroviario di Milano Certosa, nella periferia nord della città, Gianluca Ibarra Silvera , un giovane di 22 anni, è stato ucciso con un solo fendente di coltello.

La vittima, nata e cresciuta a Milano da una famiglia di seconda generazione ecuadoriana, risultava incensurata e senza alcun legame con le gang di strada. L'aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata compiuta da un gruppo di nove persone, alcune con il volto parzialmente coperto, che si sarebbero presentate con bottiglie e coltelli. Sul posto era presente anche il fratello della vittima, che ha fornito una descrizione degli aggressori e delle armi utilizzate.

Il medico legale ha accertato che il coltello ha reciso l'arteria femorale, causando un'emorragia rapidissima che ha portato alla morte in pochi minuti. Gli investigatori della Squadra Mobile e della Polfer stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i componenti del branco. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Marcello Viola, dall'aggiunto Elio Ramondini e dal pm Bruna Albertini; si valutano anche ipotesi di minorenni tra i fuggitivi.

Il padre della vittima, accorso sul luogo dopo l'aggressione, ha dichiarato di aver riconosciuto uno degli aggressori grazie a dei tatuaggi, indicandolo come un capo della gang MS13. L'uomo ha sostenuto che l'omicidio sarebbe frutto di una dimostrazione di forza per il controllo della stazione,'affermando: 'Questo è il loro territorio'. Con rabbia e disperazione, ha chiesto giustizia e la cattura dei responsabili.

Le autorità al momento non escludono la pista legata alle bande giovanili di origine sudamericana, anche se i primi accertamenti paiono escludere una guerra tra bande rivali





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