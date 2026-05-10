Milano Civil Week 2026: ‘Insieme. La società della fiducia’

Milano Civil Week 2026 ha concluso con una manifestazione che ha coinvolto la piazza intera in una singolare esibizione di coro, celebrando i Beatles e la parola ‘Insieme’ in coro. La manifestazione, promossa da Corriere della Sera – Buone Notizie, ha avuto come tema ‘Insieme. La società della fiducia’ e ha riunito diverse personalità, tra cui la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, la capitana Anna Danesi e lo snowboarder Riccardo Cardani, per lanciare un messaggio di speranza e di unità.

Come insieme: finisce con la piazza intera a cantare in coro i Beatles l’ottava edizione di Milano Civil Week . In coro nel segno delle parole ‘Insieme’ e ‘ Fiducia ’.

Insieme a dispetto del mondo che vediamo in tv e che a volte viviamo, con fiducia nonostante tutto.

‘Insieme perché inclusione non è solo una parola’, dice la ministra Alessandra Locatelli, ‘Insieme perché non si vince né si perde da soli’, dicono la capitana italiana del volley Anna Danesi e lo snowboarder paralimpico Riccardo Cardani. ‘Insieme per avere fiducia nella scuola e perché chi non ha fiducia nei ragazzi non può dirsi educatore’, dice Eugenia Carfora, preside della Scuola Parco Verde di Caivano.

E appunto insieme pensando soprattutto ai giovani, insiste Ferruccio de Bortoli intervistato da quelli dei licei Montini e Leopardi di Milano.

‘Giovani che purtroppo sono pochi e contano poco’, ma che il presidente di Fondazione Corriere della Sera ha invitato a non rassegnarsi, a farsi sentire: ‘Preferisco la protesta alla indifferenza. Questo è il bivio che abbiamo e avete davanti. E noi per salvare questa società ci affidiamo a voi’





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