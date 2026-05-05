Milano Civil Week: il coraggio della speranza in tempi incerti

L'ottava edizione di Milano Civil Week si apre con un appello alla fiducia e alla speranza, in un contesto internazionale e sociale segnato da incertezza e difficoltà. L'evento, che si terrà dal 7 al 10 maggio, coinvolgerà associazioni, enti, fondazioni, scuole e amministrazioni locali in una riflessione collettiva per promuovere una cultura di solidarietà e di impegno civile.

Il panorama internazionale attuale è caratterizzato da una crescente minaccia e da un clima di incertezza. Le notizie che riceviamo quotidianamente sono spesso segnate da eventi criminali e atrocità, alimentando un senso di pessimismo e preoccupazione.

Il futuro, in particolare per le giovani generazioni, appare nebuloso e pieno di interrogativi. In un contesto simile, parlare di fiducia potrebbe sembrare fuori luogo, persino ingenuo. Si potrebbe facilmente prevedere una reazione scettica: «I soliti idealisti... ».

Tuttavia, è proprio in momenti come questi che è fondamentale coltivare, come ci ha insegnato don Pino Puglisi con la sua raccolta di scritti, «il coraggio della speranza». Una speranza che si concretizzi innanzitutto nella pace, un obiettivo per il quale abbiamo chiesto l'aiuto e il contributo del cardinale Pierbattista Pizzaballa per inaugurare questa ottava edizione di Milano Civil Week.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Milano e il Forum terzo settore milanese, con il supporto del Centro servizi volontariato, coinvolge un'ampia rete di associazioni, enti, fondazioni, scuole e amministrazioni locali in una riflessione collettiva volta a promuovere un cambiamento positivo nella città metropolitana, dal 7 al 10 maggio. È facile parlare di pace al riparo nelle nostre case e nei nostri uffici, ma la testimonianza di coloro che vivono in zone di conflitto e che subiscono gli effetti devastanti dei bombardamenti può risvegliare le nostre coscienze e ricordarci l'importanza della fratellanza e della solidarietà.

Esistono molteplici modi per dimostrare fiducia e per dare il via a questa edizione, abbiamo scelto di presentare quattro figure emblematiche, quattro storie di vita che incarnano la società della fiducia di cui parleremo durante Milano Civil Week. Milano è già adornata dai manifesti che ritraggono queste persone, che approfondiremo nelle pagine seguenti.

Anna Fiscale, la prima copertina di Buone Notizie nel 2017, è un'imprenditrice sociale veronese che ha dato lavoro a donne sottratte alla tratta, trasformando la sua iniziativa in un'azienda che oggi impiega 200 persone, offrendo loro un'opportunità di riscatto sociale e dignità. Guido Marangoni, un altro collaboratore di Buone Notizie, attraverso gli insegnamenti di sua figlia Anna, ci invita a guardare la realtà quotidiana con occhi nuovi e più aperti.

Simona Police, direttrice de iSempreVivi, ci sensibilizza sul tema del disagio mentale, un ambito in cui il lavoro capillare e paziente del Terzo settore è diventato indispensabile. Infine, Bledjan Beshiraj, un altro esempio di fiducia: fuggito dal suo paese in cerca di un futuro migliore in Italia, ha scoperto il mondo del volontariato, diventando a sua volta volontario e trasformando questo impegno in una professione.

Attraverso questi quattro amici, esprimiamo la nostra gratitudine a tutte le persone che ogni giorno in Italia scelgono di credere nel futuro e si impegnano per un modo diverso di fare impresa, cultura, scuola, sport e spettacolo. Racconteremo le loro storie durante i giorni di Milano Civil Week, con la speranza di ispirare e incoraggiare altri a unirsi a noi nella costruzione di una cultura di solidarietà, un impegno che si realizza giorno dopo giorno, insieme.

La fiducia è un seme che va coltivato, un valore che va difeso e promosso, soprattutto in tempi difficili. Milano Civil Week rappresenta un'occasione per riflettere, confrontarsi e agire concretamente per costruire un futuro più giusto e solidale per tutti. L'obiettivo è quello di creare una rete di relazioni positive, di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e di valorizzare il ruolo del Terzo settore come motore di cambiamento sociale.

La speranza è che questa edizione possa essere un momento di ispirazione e di mobilitazione, un invito a non arrendersi di fronte alle sfide e a continuare a credere nella possibilità di un mondo migliore. La fiducia è un atto di coraggio, una scelta consapevole di guardare al futuro con ottimismo e determinazione. È un investimento nel bene comune, un impegno a costruire un mondo più umano e solidale.

Milano Civil Week è un'opportunità per celebrare la fiducia, per condividerla e per diffonderla in tutta la città e oltre





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