Milano Civil Week: un invito alla fiducia e alla collaborazione

Il cardinale Zuppi sottolinea l'importanza di investire nella pace come si investe nella guerra. Milano Civil Week torna con il tema 'Insieme. La società della fiducia', offrendo un ricco programma di eventi dedicati alla cittadinanza attiva, all'inclusione sociale e alla solidarietà.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi sottolinea con forza che la costruzione del dialogo richiede un investimento significativo, non solo di parole, ma anche di risorse economiche, paragonabili a quelle destinate agli armamenti, poiché la pace non è un bene gratuito.

Questa affermazione introduce un concetto fondamentale che permea l'intera iniziativa Milano Civil Week: la necessità di un impegno concreto e tangibile per promuovere la coesione sociale e la fiducia reciproca. L'invito è a coltivare il coraggio della speranza, non limitatamente alla complessa scacchiera geopolitica mondiale, ma estendendolo a tutti gli ambiti della vita quotidiana.

Un esempio emblematico è rappresentato dall'attenzione rivolta alla disabilità, come evidenziato dalla ministra Alessandra Locatelli, che ha ricevuto ben 680 nuovi progetti mirati a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Parallelamente, lo spirito di resilienza e superamento dei limiti è incarnato dallo snowboarder paralimpico Riccardo Cardani, che testimonia come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e ispirazione.

La Milano Civil Week si propone quindi come un'occasione per celebrare e promuovere storie di successo, iniziative innovative e buone pratiche che dimostrano come sia possibile costruire una società più giusta e solidale. L'importanza del lavoro come ponte verso l'inclusione sociale è un altro tema centrale affrontato durante la Milano Civil Week.

Vengono presentati esempi virtuosi come il Pio Istituto dei Sordi, che offre opportunità di formazione e impiego a persone con problemi di udito, e i laboratori artigianali all'interno del carcere di Milano-Opera, denominati «Borseggi», che consentono ai detenuti di acquisire competenze professionali e di intraprendere un percorso di reinserimento sociale. Questi progetti dimostrano come il lavoro possa essere un fattore determinante per la riabilitazione e la dignità delle persone emarginate.

Anche il mondo della musica offre spunti di riflessione significativi, come evidenziato dalle considerazioni del pianista Enrico Intra, che paragona il jazz alla vita stessa, sottolineando l'importanza dell'ascolto, della sintonia e dell'improvvisazione. Questi elementi, se trasposti nel contesto sociale, possono favorire la comprensione reciproca e la collaborazione. Lo speciale Buone Notizie, allegato al Corriere della Sera di martedì 5 maggio, dedica ampio spazio a queste tematiche, offrendo un'analisi approfondita della Milano Civil Week e delle sue molteplici iniziative.

La Milano Civil Week, giunta all'ottava edizione, si configura come un evento di grande rilevanza per la città di Milano e per l'intero territorio metropolitano. Quest'anno, il tema centrale è «Insieme. La società della fiducia», un invito a superare le divisioni e a costruire un futuro basato sulla collaborazione e sulla solidarietà.

In un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da un aumento dei muri tra gli Stati, la Milano Civil Week si pone come un'alternativa positiva, un'occasione per ribadire l'importanza del dialogo e della cooperazione. La manifestazione, che si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 maggio, prevede un ricco programma di eventi, tra cui oltre venti talk e incontri, laboratori interattivi e iniziative sul territorio.

Tra i relatori di spicco figura il cardinale Pierluigi Pizzaballa, che aprirà i lavori con un intervento dedicato alle sfide del nostro tempo. La Milano Civil Week si avvale del sostegno del Comune di Milano, del Forum terzo settore milanese e del Centro servizi volontariato, e si propone di coinvolgere attivamente la cittadinanza nella costruzione di una società più inclusiva e sostenibile.

L'evento culminerà con due momenti simbolici: il concerto del Coro Divertimento Vocale in Piazza Duomo e le pedalate della Bicicivica tra Milano e i comuni dell'hinterland





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milano Civil Week Matteo Maria Zuppi Fiducia Collaborazione Inclusione Sociale Disabilità Lavoro Musica Volontariato Milano Eventi Società Civile Piero Pizzaballa Alessandra Locatelli Riccardo Cardani Enrico Intra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tre voci, tre misure: Elisa, Tosca e Popolizio raccontano la Milano di primaveraDal palazzetto di Assago al cortile segreto di una cascina fino al Teatro Parenti: tre incontri con artisti che abitano spazi radicalmente diversi e sanno esat…

Read more »

Si allarga il fronte dell'inchiesta sugli arbitri: altri sei esposti arrivati alla Procura di MilanoL’inchiesta sulle presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali continua ad allargarsi e, giorno dopo giorno, emergono nuove testimonianze. Come scrive La Repubblica, almeno altri sei direttor

Read more »

Torna Milano Civil Week «Insieme» con fiducia: talk, incontri e laboratoriOltre venti talk e incontri, il primo dei quali con il cardinale Pierluigi Pizzaballa, e tanti laboratori con le realtà di Terzo settore per l'ottava edizione di Milano Civil Week, manifestazione dedicata alla cittadinanza attiva che il Corriere della Sera organizza a Milano: dal 7 al 10 maggio di nuovo a Palazzo...

Read more »

Milano, fidanzati si schiantano in scooter: trovati senza vita in un fossoL’incidente a Tribiano: Sara Ernani e Alexandru Viorel Ichim stavano rientrando a casa quando il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo

Read more »

50 anni fa il terremoto in Friuli, Zuppi: 'La parola chiave è solidarietà'E' la solidarietà la parola chiave indicata dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi per commemorare il 50/o anniversario del terremoto del Friuli, nel 1976. (ANSA)

Read more »

A Milano, Stella McCartney ha celebrato la borsa Falabella durante la Earth Week 2026Per celebrare la Earth Week 2026, la maison ha dato vita a due giorni di attivazioni in boutique con workshop dedicati alla Falabella bag: un’esperienza che ha unito artigianato, innovazione e sostenibilità

Read more »