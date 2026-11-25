La Corte d'Assise di Milano respinge la richiesta di dissequestro dei cellulari di Pamela Genini. I giudici motivano la decisione con la necessità di indagare sul furto della testa e sulla profanazione della tomba.

La Corte d'Assise di Milano ha disposto il mantenimento del sequestro dei dispositivi elettronici appartenuti a Pamela Genini, la giovane ventinovenne uccisa con settantasei coltellate oltre un anno fa. I giudici hanno respinto la richiesta avanzata dalle legali dei familiari, Sara Contoli, Maria Furfaro e Giuliana Marano, che chiedevano il dissequestro del telefono cellulare e del tablet. La decisione è stata presa dopo l'ascolto di alcuni agenti di polizia e una breve camera di consiglio, confermando che gli strumenti digitali devono restare a disposizione delle autorità giudiziarie.

Decisione della Corte sui dispositivi digitali

I magistrati hanno motivato il diniego affermando che l'istanza dei difensori è stata presentata per finalità diverse rispetto a quelle del procedimento penale principale in corso. Secondo l'orientamento della Corte, i dispositivi potrebbero contenere prove cruciali che non sono ancora state completamente esaminate o che potrebbero emergere in fasi successive. La richiesta di restituzione immediata è stata quindi considerata prematura e non conforme alle esigenze dell'inchiesta giudiziaria attuale.

Also read Violenza domestica a Milano: la storia della donna rinchiusa e umiliata dal marito

Le avvocatesse avevano spiegato che il dissequestro non nasce da ragioni affettive, ma dalla necessità di tutelare i diritti della difesa e di analizzare tutti i dati disponibili. Furfaro ha sottolineato che all'interno dei dispositivi vi è il mondo della vittima e che potrebbero esserci elementi utili sia al processo per femminicidio sia all'inchiesta condotta dai pm bergamaschi. La mancanza di una motivazione specifica da parte della Corte sulla presenza di elementi probatori diretti ha comunque prevalso sull'interesse alla restituzione temporanea.

Ruolo di Francesco Dolci e dinamica dell'aggressione

Nel fascicolo risulta indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima. È emerso che era proprio lui a essere al telefono con Pamela Genini quando Gianluca Soncin ha aggredito la giovane nel suo appartamento. Le indagini hanno fatto luce sul fatto che Soncin non avrebbe accettato la fine della relazione tra i due, un dettaglio che potrebbe aver influenzato la dinamica dei fatti. La conversazione telefonica con Dolci rappresenta un elemento chiave per ricostruire gli istanti precedenti l'attacco violento.

Advertisement

La relazione finita con Soncin sembra essere il movente principale dietro la violenza, ma il contesto è più complesso. L'interazione telefonica con l'ex partner potrebbe aver creato le condizioni per l'ingresso di Soncin nell'abitazione o aver distratto la vittima. Le autorità stanno analizzando con estrema attenzione ogni singolo elemento che possa collegare le diverse versioni dei fatti e stabilire con certezza la sequenza cronologica degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Profanazione della tomba e violazione dei sigilli

Parallelamente al processo per omicidio, le indagini proseguono sulla profanazione della tomba della giovane e sulla violazione dei sigilli dell'appartamento della vittima. Sconosciuti hanno violato i sigilli dell'abitazione, rovistando nell'armadio e tra gli effetti personali della giovane. Questa nuova dinamica criminale ha portato i pm bergamaschi a aprire un fascicolo separato, che potrebbe utilizzare i dati dei dispositivi di Genini per identificare i responsabili.

Il furto della testa della vittima costituisce un fatto efferato che ha sconvolto l'opinione pubblica e aggiunto un ulteriore strato di complessità alle indagini. La Corte ha ritenuto che i dispositivi elettronici possano contenere tracce digitali o informazioni che collegano i responsabili della profanazione ai fatti principali o ad altri reati. La restituzione dei beni verrebbe meno a queste esigenze investigative, rischiando di compromettere le prove.

Prossimi steps e ripresa del processo

Il processo a carico di Gianluca Soncin, imputato per omicidio pluriaggravato, riprenderà lunedì 30 novembre. Questa data segna la conclusione di una lunga pausa giudiziaria che si era protratta fino al 24 febbraio. La ripresa delle udienze permetterà di esaminare nuovi testimoni e documenti, mantenendo alta l'attenzione sui dettagli processuali. Soncin è il principale indagato per l'omicidio, ma le nuove scoperte potrebbero influenzare la strategia difensiva e accusatoria.

Advertisement

La mancanza di restituzione dei dispositivi rallenta l'accesso completo alle prove da parte della difesa, ma garantisce l'integrità della catena di custodia per la magistratura. I familiari della vittima continuano a sperare che ogni piccolo dettaglio recuperato dai cellulari possa portare alla luce la verità sui circostanti criminali. La società italiana resta unita nel condannare la violenza contro le donne e nel richiedere giustizia per Pamela Genini, una storia che ha segnato profondamente il dibattito sul femminicidio in Italia.