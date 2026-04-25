Milano, corteo del 25 aprile: Brigata ebraica costretta a lasciare la manifestazione tra insulti e slogan antisemiti

Durante il corteo del 25 aprile a Milano, la Brigata ebraica è stata costretta a lasciare la manifestazione a causa di contestazioni e insulti antisemiti. L'episodio ha suscitato forti reazioni e accuse di antisemitismo, riaprendo ferite nella comunità ebraica.

La manifestazione del 25 aprile a Milano è stata segnata da un episodio grave e preoccupante: l'impedimento alla Brigata ebraica di sfilare lungo il percorso tradizionale.

Dopo oltre due ore di stallo, le forze dell'ordine hanno costretto il gruppo, composto anche da dissidenti iraniani e ucraini, da una delegazione di giovani di Forza Italia e dagli scout israeliani di Hashomer Hatzair, a lasciare il corteo. L'accaduto ha suscitato forti reazioni e accuse di antisemitismo, riaprendo ferite profonde nella comunità ebraica e sollevando interrogativi sulla sicurezza e l'inclusione durante le celebrazioni della Liberazione.

I contestatori, descritti come non appartenenti a centri sociali o gruppi organizzati, hanno rivolto alla Brigata ebraica insulti e slogan antisemiti, tra cui espressioni come 'siete saponette mancate' e 'viva Hitler', oltre a richieste di esclusione dei 'sionisti' dal corteo. La situazione è degenerata quando la Brigata ha tentato di proseguire lungo corso Venezia, trovandosi di fronte a un muro di opposizione.

Le forze dell'ordine, per evitare scontri, hanno chiesto al gruppo di allontanarsi, dando il via a un lungo confronto che si è concluso con l'allontanamento forzato. I manifestanti pro-Palestina hanno seguito la Brigata, continuando a urlare slogan contro Israele, venendo poi bloccati da un cordone di polizia in tenuta antisommossa. Il consigliere regionale Manfredi Palmeri ha denunciato che i contestatori fossero 'a caccia di vessilli ebrei', sottolineando la natura mirata dell'attacco.

La Brigata ebraica ha quindi raggiunto la questura, dove una delegazione è stata ricevuta dal questore Bruno Megale per esporre l'accaduto e chiedere chiarimenti. Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione e membro della comunità ebraica, ha espresso profonda preoccupazione, ricordando che 'dal 1938 non era impedito agli ebrei di manifestare'. Ha inoltre annunciato che la comunità non si lascerà intimidire e che l'anno prossimo pretenderà di poter partecipare all'intero corteo.

Emanuele Fiano, esponente del Partito Democratico e presidente dell'associazione 'Sinistra per Israele. Due popoli due Stati', ha parlato di un 'sentimento carsico di antisemitismo' che si è risvegliato, sottolineando che un simile episodio non si verificava da cinquant'anni, da quando lui stesso partecipa alle manifestazioni. Fiano ha avuto un colloquio telefonico con il capo della polizia Vittorio Pisani e con il ministro Matteo Piantedosi, che sarà presente al Memoriale della Shoah martedì prossimo.

Il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato di aver espresso la sua preoccupazione al prefetto e al questore già da tempo, ammettendo di aver previsto la possibilità di tensioni. Tuttavia, le dichiarazioni del presidente dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo, secondo cui il corteo non è stato bloccato dalle contestazioni ma perché la Brigata ebraica non si è mossa, hanno scatenato l'indignazione del presidente della comunità ebraica Walker Meghnagi, che ha accusato Pagliarulo di 'istigazione all'antisemitismo'.

L'episodio ha sollevato un acceso dibattito sull'interpretazione della storia, sulla libertà di espressione e sui limiti della contestazione, mettendo in luce la persistenza di pregiudizi e intolleranze nella società italiana. La comunità ebraica ha chiesto una condanna ferma e inequivocabile di ogni forma di antisemitismo e un impegno concreto per garantire la sicurezza e la dignità di tutti i partecipanti alle manifestazioni pubbliche. L'ANSA ha riportato la notizia con un servizio dettagliato, evidenziando la gravità dell'accaduto e le reazioni suscitate





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

25 Aprile Milano Brigata Ebraica Antisemitismo Contestazioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brigata Ebraica non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprileLa Brigata Ebraica ha annunciato la sua assenza alle celebrazioni del 25 aprile a Roma, motivata da ragioni religiose legate allo Shabbat e da una riflessione sulla politicizzazione della ricorrenza e le tensioni degli ultimi anni.

Read more »

Perché il 25 aprile è anche la festa della Brigata ebraicaLa storia di Moshe Schipper e Moshe Wadel che morirono assieme il 6 aprile 1945, mentre combattevano per liberare l'Italia dai nazifascisti

Read more »

25 aprile a Milano, manifestanti pro-Palestina contestano la Brigata EbraicaTensione alla manifestazione di Milano. Contestato il gruppo con le bandiere di Israele

Read more »

Corteo 25 aprile a Milano, cori e urla dei ProPal contro la Brigata EbraicaGruppi di manifestanti antagonisti hanno bloccato la strada durante la manifestazione pacifica

Read more »

25 aprile, caos al corteo di Milano: insulti alla Brigata Ebraica e corteo bloccato'Fuori dal corteo!': a urlare questo slogan contro la brigata ebraica che voleva unirsi al corteo d…

Read more »

25 aprile, il corteo a Milano bloccato dalle contestazioni alla Brigata ebraica25 aprile, il corteo a Milano bloccato dalle contestazioni alla Brigata ebraica - VIDEO sul sito del Tg La7

Read more »