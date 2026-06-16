Milano, dipendenti ATM in chat scambiano foto di passeggere e commenti sessisti: indagine interna e esposti

Scoperta una chat tra dipendenti dell'ATM di Milano, tra cui autisti di tram, in cui venivano condivise immagini di clienti tratte dalle telecamere di sicurezza accompagnate da commenti degradanti. Una passeggera ha fotografato lo schermo di un telefonino e ha denunciato il fatto sui social, scatenando un'indagine aziendale e una serie di esposti alla magistratura e al Garante della Privacy. L'episodio solleva gravi questioni sulla privacy, sul comportamento dei dipendenti pubblici e sulla sicurezza dei mezzi di trasporto.

Il caso scoppiato a Milano riguarda un gruppo di dipendenti dell' Atm, in particolare autisti di tram, che all'interno di una chat hanno condiviso immagini di passeggere ottenute违法 dalle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti.

L'episodio è stato scoperto il 13 giugno 2026 quando una passeggera a bordo del tram linea 15 ha fotografato lo schermo del telefono di un autista fuori servizio mentre questi mostrava le immagini. La jeune donna ha pubblicato lo scatto sui social, che è rapidamente diventato virale e ha attirato l'attenzione dell'azienda.

Atm ha subito contattato la passeggera, invitandola a presentare una denuncia formale, e ha avviato un'indagine interna per fare piena luce sull'accaduto, verificare l'uso corretto degli strumenti aziendali e tutelare i clienti e i dipendenti corretti. L'azienda ha anche annunciato un esposto al Garante della Privacy per uso improprio delle immagini delle telecamere di bordo. Oltre ad Atm e al Codacons, anche la passeggera che ha fatto emergere il caso presenterà un esposto in procura.

Secondo il suo avvocato, la minima parte del materiale pubblicata sui social nasconde una raccolta molto più ampia di scatti, tutti provenienti dalle telecamere di sicurezza e corredati da abusi sessuali verbali che potrebbero configurare il reato di diffamazione. Nelle foto comparirebbero anche nomi e cognomi di utenti della chat, salvati in rubrica dall'autista.

La legale sottolinea che tutti i commenti finora emersi sono stati fatti da uomini, non solo autisti, e che la portata della chat potrebbe essere molto più vasta. L'invito è affinché la magistratura intervenga rapidamente data la gravità dell'illecito: sistemi di sicurezza preposti a proteggere i passeggeri sono stati violati per scambiare immagini e compiere abusi sessuali.

Il caso solleva questioni cruciali sulla privacy, sul comportamento dei dipendenti pubblici e sulla sicurezza dei mezzi di trasporto, con implicazioni legali e etiche di ampia portata. Atm, pur sottolineando che la maggior parte dei suoi dipendenti opera con professionalità, deve ora gestire una crisi di fiducia e chiarire quanti siano i responsabili e come sia potuto accadere un simile abuso.

Parallelamente, le autorità inquirenti dovranno stabilire se i fatti configurino reati come la diffamazione, la violazione della privacy e l'uso indebito di sistemi informatici. La vicenda evidenzia anche il ruolo dei social media nel far emergere casi di illecito e la necessità di una celere risposta istituzionale. La passeggera che ha documentato l'episodio diventa così una figura chiave, ma anche bersaglio di possibili ritorsioni, motivo per cui si invoca la massima protezione.

In conclusione, il caso rappresenta un palese esempio di come la tecnologia possa essere distorto per commettere abusi, e solleva interrogativi sul controllo e sulla formazione dei dipendenti addetti alla sicurezza. Resta da vedere se le indagini porteranno a provvedimenti disciplinari e penali, e se l'azienda riuscirà a ripristinare la fiducia degli utenti. La società civile osserva con preoccupazione l'uso strumentale di strumenti pensati per la pubblica sicurezza e chiede che venga fatta chiarezza fino in fondo





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