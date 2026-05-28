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Milano, donna trovata ferita in casa: ricoverata in gravissime condizioni, indagini in corso

Cronaca News

Milano, donna trovata ferita in casa: ricoverata in gravissime condizioni, indagini in corso
MilanoDonna FeritaOspedale Niguarda
📆5/28/2026 5:54 PM
📰leggoit
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Una donna di circa quarant'anni è stata trovata gravemente ferita nella propria abitazione a Milano. Trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono critiche. I carabinieri hanno avviato indagini per chiarire l'accaduto e verificare la presenza di altre persone nell'appartamento.

Una donna di circa quarant'anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata trovata ferita nella propria abitazione. Secondo le prime informazioni, la donna presentava gravi ferite ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con equipe medica, ambulanza ed elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza al Niguarda, dove è attualmente in cura. Per chiarire la dinamica dell'accaduto, i militari hanno disposto un sopralluogo approfondito della Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento della donna e verificare se, al momento dei fatti, nell'appartamento fossero presenti altre persone

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Milano Donna Ferita Ospedale Niguarda Indagini 118 Elisoccorso

 

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