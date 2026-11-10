Milano: donne al lavoro al record, ma persiste il divario retributivo di genere

A Milano sette donne su 10 lavorano, un dato storico. Tuttavia, il salario femminile resta inferiore. Analisi del Bilancio di genere del Comune su occupazione e gap.

Il Comune di Milano presenta un Bilancio di genere che evidenzia una netta inversione di tendenza nel mercato del lavoro locale, confermando un primato nazionale per l'occupazione femminile. Nella fascia di età compresa fino a 64 anni, il tasso di occupazione delle donne ha raggiunto una quota di 7 donne su 10, segnando un dato record che testimonia un profondo cambiamento strutturale nella forza lavoro milanese. Questo risultato positivo si inserisce in un contesto più ampio di strategia nazionale per la parità, ma il quadro non è completamente roseo poiché permangono significative disparità economiche tra i sessi.

Dati occupazionali e crescita femminile

I numeri diffusi dall'amministrazione comunale mostrano che la presenza femminile nelle attività lavorative è in costante e solida crescita, distanziando nettamente la stabilità maschile. Mentre il tasso di occupazione per gli uomini è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi periodi di riferimento, le donne hanno colmato parte del gap storico, affermandosi come la componente più dinamica del mercato del lavoro cittadino. Tale aumento non è solo statistico, ma rappresenta un segnale tangibile di maggiore partecipazione femminile alla vita economica della città, con un impatto diretto sulla composizione demografica dei luoghi di lavoro.

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Il sindaco Sala e la delegata Lattuada

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha commentato questi risultati definendo il bilancio una fotografia della città a luci e ombre, riconoscendo i successi sull'occupazione ma sottolineando le criticità residuali. La responsabilità della stesura e dell'implementazione di queste politiche ricade su Elena Lattuada, delegata del sindaco alle Pari opportunità, che ha spiegato come il Bilancio di genere sia uno strumento operativo cruciale. Secondo Lattuada, tale documento mira a orientare le future scelte amministrative verso la costruzione di una città equa, garantendo pari opportunità non solo nell'accesso al lavoro, ma anche nella progressione di carriera e nelle retribuzioni.

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Il persistere del divario salariale

Nonostante il successo nell'occupazione, il dato più critico riguarda la busta paga, dove il divario retributivo con gli uomini continua a pesare sulla parità di genere. Le donne, pur lavorando in proporzione maggiore, percepiscono ancora uno stipendio medio inferiore rispetto ai colleghi maschili, a parità di qualifica e ruolo. Questa differenza, che riflette dinamiche di mercato e culturali profonde, indica che l'accesso al lavoro è solo la prima fase del percorso verso l'uguaglianza reale. Il Comune di Milano riconosce che il problema non è solo quantitativo, ma qualitativo, richiedendo interventi mirati per ridurre lo scarto economico tra i sessi.

Strategie future per l'equità economica

Il Bilancio di genere si inserisce nella strategia nazionale per la parità 2021-2026, allineando le politiche locali agli obiettivi europei e nazionali di inclusione. Le prossime mosse dell'amministrazione prevedono l'analisi dettagliata dei settori in cui il gap è più marcato per sviluppare programmi di formazione e incentivazione specifici. L'obiettivo è trasformare la presenza femminile ai vertici delle amministrazioni e nelle aziende milanesi da eccezione a norma, garantendo che il successo occupazionale si traduca anche in equità economica sostenibile nel lungo termine.