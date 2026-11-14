Milano Drawing Week e Fiera Modernariato: Calendario Eventi Novembre 2023

Scopri il programma completo di Milano Drawing Week, Fiera Modernariato a via Varesina e mostre dedicate a Ericailcane. Guida essenziale per novembre.

Il calendario culturale italiano per la fine di novembre vede Milano al centro di una serie di appuntamenti di alto profilo, spaziando dall'arte contemporanea al design d'epoca. Tra le iniziative principali, si segnalano la sesta edizione di Milano Drawing Week, che si terrà il 28 e 29 novembre, e la tradizionale Fiera del Modernariato a via Varesina, sempre negli stessi giorni. Questi eventi rappresentano un'occasione fondamentale per esplorare le connessioni tra tradizione artigianale e innovazione artistica nella capitale lombarda.

La filosofia della Sesta Milano Drawing Week

Milano Drawing Week, ideata e prodotta dalla Collezione Ramo, propone un percorso che trascende i confini convenzionali del disegno, invitando il pubblico a praticarlo attivamente oltre che a osservarlo. L'iniziativa, che ha luogo nelle sedi della Fondazione Scanavino, della Cittadella degli Archivi, della chiesa-museo San Fedele, della Pinacoteca Ambrosiana e in numerose gallerie private, riunisce quaranta opere che rileggono il lavoro di artisti contemporanei in dialogo con i maestri del Novecento. Il progetto mira a restituire al disegno la sua natura più autentica, ovvero il luogo primario in cui un'idea prende forma.

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Un ruolo di spicco in questa edizione è riservato a Ericailcane, figura di rilievo riconosciuta della street art italiana. La sua esposizione, intitolata Un'opera di Ericailcane, presenta animali antropomorfi e ironici che mettono in scena gerarchie sociali, comportamenti umani e distorsioni del potere. Le sue opere, spesso destinate alla scala urbana, riportano all'attenzione del visitatore l'origine grafica delle creazioni artistiche. Durante la serata dedicata, verrà distribuita in esclusiva per questa sesta edizione una tote bag firmata dall'artista, offrendo un invito a immergersi nel bestiario fantastico del creatore a ritmo di musica.

Tradizione e collezionismo alla Fiera di via Varesina

Per chi preferisce un'esperienza tattile legata alla storia del design, la Fiera del Modernariato si svolgerà in via Varesina 184 dalle 10.00 alle 20.00 il 28 e 29 novembre. Questo evento di modernariato, definito il più importante della città, offre l'accesso libero a due piani espositivi ospitanti oltre settanta espositori. Il pubblico potrà trovare vintage figo, design space age, arredi di diverse epoche storiche e articoli da collezione di ogni genere, inclusi giocattoli anni '70, '80 e '90, nonché vinili rari.

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L'area ospiterà inoltre sette ristoranti aperti tutto il giorno nell'area ristoro dedicata, garantendo una completa esperienza gastronomica durante la visita. L'evento non si limita alla semplice esposizione, ma integra anche quattro appuntamenti speciali che comprendono talk, concerti live e storytelling musicale. Questa combinazione di arte, storia e intrattenimento mira ad attrarre un pubblico eterogeneo, dai collezionisti esperti agli appassionati di design di successo, creando un contesto vivace e accessibile per la scoperta di oggetti di pregio.

Ricordando Egidio Costantini e il vetro di Venezia

Oltre ai fulcri milanesi, la programmazione culturale nazionale evidenzia iniziative artistiche significative in altre città. A Venezia, fino al 29 marzo, sarà possibile ricostruire parte della lunga storia del vetro muranese, con particolare attenzione alla figura di Egidio Costantini. Costui fu un protagonista fondamentale nell'incontro tra artisti e maestri vetrai, lasciando un'impronta duratura sulla produzione vetraria della città lagunare. Questa mostra rappresenta un viaggio attraverso le evoluzioni tecniche e artistiche del materiale.

In altre località italiane, diverse mostre continuano a segnare il calendario. A Torino, fino al 4 aprile, è in corso un percorso che copre un arco temporale che va dalla fine del '700 alla Prima guerra mondiale, offrendo una panoramica storica dettagliata. A Modigliana (Forlì-Cesena), fino al 13 dicembre, si propone una rilettura del lavoro di un pittore che prese parte ai moti del 1848, attraverso quaranta opere legate agli ideali risorgimentali. Inoltre, a Parma, fino al 17 gennaio, è aperta un'intensa monografica dedicata a un artista misterioso, per il quale le notizie biografiche sono scarse e le opere esistenti esigue.

Music and More: il ritorno della settimana dedicata alla musica

Parallelamente alle mostre statiche, Milano celebra anche la musica attraverso iniziative dinamiche. Un progetto significativo è legato a Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, e alla produzione di Rebel House, impresa creativa specializzata nello sviluppo e nella produzione di eventi culturali. Il progetto, realizzato con il contributo di Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto, integra fotografia e narrazione. Sarà acquistabile in loco il catalogo fotografico prodotto da Gallucci Editore, che completa un progetto iniziato con un primo volume di trentuno racconti.

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La nuova pubblicazione comprende altri trentuno racconti, intrecciando immagini, aneddoti e la voce inconfondibile di Massimo Cotto, storico giornalista. Grazie alla tecnologia dell'app Notaway, il pubblico potrà interagire con le fotografie attraverso la realtà aumentata, scoprendo contenuti digitali e ascoltando storie custodite durante la lunga carriera del giornalista. Questo approccio multimediale dà una nuova dimensione agli scatti di Henry Ruggeri e ai grandi protagonisti della musica internazionale, creando un'esperienza immersiva tra memoria e innovazione tecnologica.

L'impatto culturale delle iniziative di novembre

Queste iniziative, nate nel 2017 con l'obiettivo di dedicare un'intera settimana alla musica e ai mestieri che la compongono, continuano a raccogliere centinaia di artiste e artisti, coinvolgendo tutti i protagonisti della filiera musicale. Le iniziative aprono le porte a cittadini e addetti ai lavori, offrendo esperienze che spaziano dai concerti ai workshop, dalle presentazioni di dischi e libri alle proiezioni cinematografiche e agli incontri con gli artisti. L'evento si rivolge non solo ai professionisti che cercano aggiornamenti e collaborazioni, ma anche ai fan e agli appassionati di tutte le età.

La settimana della musica di Milano si è affermata come un appuntamento imprescindibile per il mercato italiano, diventando un evento annuale atteso sia in città che in tutto il Paese. L'obiettivo finale è animare le strade del quartiere con un corteo musicale in cui chiunque può unirsi ai musicisti per ballare insieme al ritmo delle percussioni. Questa apertura verso il pubblico esterno rafforza il legame tra cultura istituzionale e vita urbana, dimostrando come l'arte, che sia essa visiva o sonora, rimanga un motore centrale di aggregazione sociale e identitaria a Milano e in Italia.