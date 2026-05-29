Milano, due iraniani indagati per minacce a dissidenti: collegamenti con il consolato

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per minacce aggravate e associazione terroristica a carico di due iraniani residenti in Italia, sospettati di aver intimidito connazionali contrari al regime di Teheran. Le indagini hanno portato a perquisizioni e rivelato minacce di morte via Instagram, in un contesto di tensioni internazionali.

I pubblici ministeri di Milano hanno messo sotto inchiesta due iraniani residenti in Italia e ordinato la perquisizione delle loro abitazioni per presunte minacce a connazionali contrari al governo di Teheran.

Secondo un mandato di perquisizione di nove pagine visionato da Reuters, le autorità sospettano le due persone di minacce aggravate e di associazione con finalità di terrorismo e di eversione della democrazia. Le indagini sono state avviate dopo che una dissidente iraniana ha denunciato di aver ricevuto una telefonata intimidatoria in cui le veniva comunicata una condanna a morte per il suo sostegno all'opposizione, insieme alla confisca dei suoi beni in Iran.

Gli inquirenti hanno ricostruito che uno dei due sospetti, identificato come Jalilian Farshid, gestiva un profilo Instagram dal quale venivano lanciate minacce di morte contro chiunque sostenesse l'ascesa al potere di Reza Pahlavi, figlio in esilio dell'ex scià iraniano. L'altro sospetto, Adib Ansari Rohoulah, sarebbe stato coinvolto nelle stesse attività intimidatorie. Entrambi sono noti per frequentare un centro islamico a Milano di proprietà del consolato iraniano, circostanza che ha sollevato interrogativi sul possibile coinvolgimento diplomatico.

Le presunte minacce si sono verificate in un periodo di forti tensioni: a gennaio 2023, l'Iran è stato scosso da proteste di massa represse brutalmente dal regime, mentre a marzo dello stesso anno un sit-in di dissidenti si è svolto proprio davanti al consolato iraniano a Milano. Poco dopo, gli attacchi aerei statunitensi e israeliani alla fine di febbraio hanno innescato una nuova fase del conflitto in Medio Oriente, con ripercussioni anche in Europa.

Le autorità europee hanno segnalato diversi episodi di matrice iraniana, tra cui incendi dolosi contro obiettivi ebraici a Londra e un attentato sventato contro la sede parigina di Bank of America. Le indagini milanesi si inseriscono quindi in un quadro più ampio di crescente attivismo da parte di elementi legati a Teheran, che mirano a colpire gli oppositori anche al di fuori dei confini nazionali.

I due indagati, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni e i loro legali non sono stati contattati. La procura di Milano continua a raccogliere elementi per chiarire l'esatta natura delle minacce e l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Il caso ha destato preoccupazione tra la comunità iraniana in Italia, che teme ripercussioni per chi si oppone al regime. Le autorità italiane hanno assicurato la massima attenzione alla vicenda, sottolineando la necessità di proteggere i dissidenti e garantire la sicurezza nazionale.

L'inchiesta è ancora in fase preliminare e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane





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