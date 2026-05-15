Milano e Monza si preparano a collegare la metropolitana con un decreto interministeriale

Il governo sta lavorando per stanziarne i fondi per la realizzazione del collegamento della metropolitana tra Milano e Monza, che prevede l'allungamento della linea M5, la lilla. La nuova tratta dovrebbe collegare le due città attraverso 11 nuove fermate, dopo che la vecchia ora non ha potuto raggiungere Monza.

Il governo sta preparando un decreto interministeriale che stanzia i fondi per realizzare il collegamento della metropolitana tra Milano e Monza , che prevede l'allungamento della linea M5, la lilla .

Questa ora collega la zona dello stadio San Siro a Bignami, nella periferia nord-est della città, e da qui si agganceranno le 11 nuove fermate che permetterebbero di collegare le due città. Seppur vicine e interessate da un intenso pendolarismo, Milano e Monza sono collegate solo con i treni regionali dell'azienda Trenord, responsabile di una gestione Nella stima originaria il progetto doveva valere circa due miliardi di euro ma era fermo dallo scorso anno perché i fondi stanziati non bastavano più, a causa del rincaro del costo dei materiali e dell'energia.

Mancavano circa 576 milioni di euro, che ora un decreto del ministero dell'Infrastrutture e del ministero dell'Economia dovrebbe sbloccare nei prossimi giorni





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