Milano, giovane di 18 anni muore in incidente tra monopattino e auto

Un ragazzo di 18 anni è deceduto a Milano dopo lo scontro tra il monopattino sul quale viaggiava e un'automobile. Il conducente del monopattino e la guidatrice dell'auto sono rimasti feriti lievemente. L'incidente è avvenuto in via dell'Innovazione, nel quartiere Bicocca.

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte a Milano, nel quartiere Bicocca . Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro tra un monopattino elettrico e un'automobile in via dell'Innovazione.

L'incidente si è verificato intorno a mezzanotte. Sul monopattino si trovavano due giovani: il conducente di 20 anni, che ha riportato lievi ferite, e il passeggero, il diciottenne deceduto. Anche l'automobilista, una ragazza di 21 anni, è rimasta ferita in modo lieve. Le cause dello scontro sono attualmente sotto accertamento da parte delle forze dell'ordine.

La notizia ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza della mobilità leggera e sulla necessità di maggiore attenzione nelle intersezioni tra veicoli a due ruote e automobili. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'ospedale Niguarda ha confermato il decesso nonostante le cure immediate. La strada interessata dall'incidente è stata chiusa per permettere i rilievi.

Questo episodio riapre il dibattito sulla regolamentazione dei monopattini elettrici in ambito urbano, con richieste di patch infrastrutturali e campagne di sensibilizzazione. Il quartiere Bicocca, già oggetto di trasformazioni urbane, vede spesso un traffico intenso e una miscela di veicoli tradizionali e nuovi mezzi di micromobilità. Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per prevenire futuri incidenti. La famiglia del ragazzo deceduto è stata informata e sta ricevendo supporto psicologico.

L'amico che guidava il monopattino è stato dimesso dopo le cure per le contusioni. La 21enne automobilista è stata anch'essa medicata e dimessa. L'incidente rimane sotto inchiesta per chiarire le dinamiche esatte. Si attendono eventuali responsabilità penali o civili.

Monte ore di lavoro per gli inquirenti, tra esami del DNA, testimonianze e analisi delle telecamere di sorveglianza. La comunità di Bicocca ha organizzato una veglia per ricordare la vittima. Il sindaco ha espresso cordoglio e annunciato un piano di sicurezza stradale





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