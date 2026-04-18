Milano Golosa: Nuove Aperture e Riaperture per il Salone del Mobile tra Gusto e Vista

La scena gastronomica milanese si arricchisce di nuove proposte in occasione del Salone del Mobile. Dagli esclusivi rooftop con viste panoramiche ai ristoranti che reinterpretano la tradizione, passando per locali d'autore e bistrot di tendenza, la città offre un variegato itinerario per palati esigenti, tra innovazione culinaria e design.

Milano si veste di novità culinarie in occasione del Salone del Mobile, offrendo un panorama di locali che spaziano dal lusso all'informalità. In cima alla lista dei luoghi più suggestivi si trova Inno, incastonato in un angolo privilegiato di Piazza Duomo, con una vista mozzafiato sullo skyline storico della città e, nelle giornate limpide, sull'arco alpino circostante. Questo locale, parte integrante del complesso The Dome Milano , si distingue per un'esperienza multisensoriale.

L'ambiente è un tripudio di luci e installazioni artistiche, mentre la cucina, guidata da Marcos Cardoso, è un audace connubio tra sapori messicani e giapponesi, con piatti che spesso vengono completati al tavolo, aggiungendo un tocco teatrale all'esperienza gastronomica. La cantina è un tesoro curato da Marcelo Cardozo, che propone una selezione di vini eccellenti, guidato dal maître Michele Faravelli, garanzia di professionalità e accoglienza impeccabile. A pochi passi, sempre in Duomo, The Sync offre un'atmosfera più informale e vivace. Situato tre piani sopra la Terrazza Aperol, questo locale propone un'offerta diversificata che include vini, cocktail e porzioni generose di cibo. Il suo vero asso nella manica è il listening bar con vinili, dove gli appassionati possono immergersi nella musica, curiosando tra i dischi vintage o scegliendo i propri brani preferiti, il tutto con la magnifica cornice delle guglie del Duomo a fare da sfondo. Milano accoglie anche Raphael Duntoye, chef di fama londinese, noto per la sua esperienza presso The Arts Club e La Petite Maison. Il suo nuovo ristorante, Gio Gio’s Restaurant, celebra la cucina mediterranea con un'impronta decisamente italiana, arricchita da tocchi di fantasia e contaminazioni internazionali misurate. L'ambiente è elegante, dominato da un'ampia cucina a vista con un bancone che la circonda, e un servizio attento. La Langosteria espande la sua presenza nella capitale meneghina con una nuova insegna a Palazzo Fendi, con vista su Montenapoleone. Pepe – Barra Italiana propone un format innovativo incentrato sul bancone, senza tavoli, dove protagonista è la materia prima: dalla robata al forno, passando per crudité di pesce, carne e formaggi, con il tocco distintivo dello chef Luca Fantin e una particolare enfasi sui cocktail, curati da esperti mixologist. Il locale ha riscosso un successo immediato, così come i piani superiori che ospitano il ristorante e l’Ally’s Bar, confermando la formula vincente del marchio, già proiettato verso espansioni internazionali. Non può mancare l'alta cucina con l'arrivo di Seu Pizza Bar all'hotel Bulgari. La celebre insegna del pizzaiolo superstar debutta a Milano con una proposta di pizza d’autore, servita in un suggestivo gazebo nel giardino dell'hotel, un’oasi di tranquillità che rimarrà disponibile fino all'inizio dell'autunno. La collaborazione, nata a Dubai, porta un’eccellenza gastronomica nella prestigiosa cornice alberghiera. Nel cuore di Brera, IT Milano si ripropone rinnovato, unendo diverse anime. Il ByIT, per l'aperitivo, offre stuzzichini e cocktail ispirati allo Zodiaco, mentre scendendo, It Milano celebra la cena con una selezione di carni pregiate e propone musica fino a tarda notte. Tra i piatti forti, gyoza di maialino iberico e costine di agnello irlandese, dimostrando una cucina audace e ricercata. Frezza – Cucina de coccio, già noto come Cascina Romana, è stato rivisto e corretto dal proprietario, l'attore Claudio Amendola. Il locale presenta ora un menu unico, che racchiude i classici della cucina romana, dai carciofi alle gricia, amatriciana e saltimbocca, un vero assaggio della capitale a Milano, sotto la guida attenta di Luca Pedinotti. Nel Porta Venezia District, un interessante messaggio di sostenibilità arriva dal dehors di un locale che presenta una panchina realizzata con materiali di recupero, frutto del lavoro di studenti del liceo Caravaggio. Molto interessante è anche Da Panciroli, dove Michele De Liguoro reinventa la trattoria con piatti semplici ma eccellenti: tagliatelle al ragù, arrosto, bollito. Un omaggio al suo patrigno e maestro, Gualtiero Panciroli, con un legame forte al Rovello 18, locale anch’esso spostato in zona corso Genova. Lungo la via Piero della Francesca, RaMe Bistrot (acronimo di Radici Mediterranee) si inserisce perfettamente nella tendenza di unire cocktail bar e sala ristorante. L’ambiente, che evoca salotti d’altri tempi con boiserie e ampie tovaglie, propone piatti sontuosi come il Châteaubriand o il Filetto Rossini, con dessert che culminano in spettacolari finiture al tavolo. I drink, ideati da Fabio Cesareni, completano un’offerta di alto livello, arricchita da cene cantate nei weekend e musica anni ’80 il giovedì. Ispirazione retrò anche per il Polly’s Bar, in via Poliziano, un rifugio intimo e accogliente. Gestito dai proprietari di altre apprezzate trattorie della zona, questo locale si distingue per i suoi arredi vintage, le abat-jour soffuse e i tappeti, creando un’atmosfera piacevole dove gustare cocktail preparati a regola d’arte, prima o dopo cena. A pochi passi dalla Scala, La Corte Manzoni segna il nuovo capitolo milanese di Romanengo, storica confetteria genovese con due secoli di storia. L’arredo, chic e ispirato al passato regale, fa da cornice a una proposta che include confetteria di alta qualità (con specialità di fruttini canditi al cioccolato), pasticceria e caffetteria, ideali per la colazione, il pranzo e l’aperitivo, con chiusura alle 20. Per chi cerca sapori orientali, Dragon Kitchen offre un viaggio attraverso le diverse cucine della Cina. Questo pittoresco locale propone un menu che spazia dal dim sum cantonese ai gusti piccanti del Sichuan, includendo anche il premiato Riso Kubak 2.0, vincitore di un riconoscimento Fibega nel 2024





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