Milano: il medico Alberto M. Settembrini denuncia l'impoverimento della classe media

La testimonianza del chirurgo Alberto M. Settembrini rivela come a Milano la classe media perda potere d'acquisto, non riuscendo più a risparmiare nonostante redditi elevati.

La città di Milano sta diventando un luogo che allontana e impoverisce la classe media, come dichiarato dal medico chirurgo Alberto M. Settembrini. Questo professionista ha raccontato la sua storia al Corriere in una lettera in cui spiega come sia difficile, nel suo specifico caso, mettere da parte qualcosa ogni mese. Guadagna bene, ma non riesce a risparmiare nulla.

Il professionista ha raccontato la sua storia al Corriere in una lettera in cui spiega come sia difficile, nel suo specifico caso, mettere da parte qualcosa ogni mese. Guadagna bene, ma non riesce a risparmiare nulla. La sua testimonianza emerge dalla rubrica "Noi cittadini" curata da Giangiacomo Schiavi, fornendo uno spunto cruciale per comprendere le dinamiche economiche urbane attuali.

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Meccanismo di Erosione Economica Familiare

Il medico chirurgo descrive una situazione familiare complessa: vive a Milano in una casa in affitto con la moglie, anch'essa medico, e la loro figlia. Per l'istruzione dei propri figli, la coppia ha scelto un asilo privato, ritenuto più adatto e sicuro, ma questo comporta un impegno economico significativo. Le uscite familiari assorbono interamente il reddito disponibile, creando un paradosso economico per la coppia.

Le voci che pesano di più nelle uscite includono l'affitto, le spese familiari, un immobile ereditato e le relative imposte. Inoltre, vicende familiari e problemi lavorativi dei fratelli di Alberto M. Settembrini lo hanno portato a dover pagare un mutuo per loro. Questa combinazione di fattori ha generato una situazione paradossale in cui la coppia guadagna bene e lavora molto, ma non riesce a mettere da parte nulla.

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Il professionista sottolinea che non si tratta di spese stravaganti o di uno stile di vita lussuoso. Si tratta dei costi necessari per mantenere un tenore di vita che, fino a qualche anno fa, sarebbe stato considerato assolutamente normale per una famiglia di professionisti. La pressione finanziaria è quindi dovuta a elementi strutturali e familiari, non a sprechi personali.

Impatto Reale e Conseguenze Creditizie

In una situazione finanziaria così tesa, l'imprevisto diventa un rischio concreto e immediato. Quest'estate, in concomitanza con le scadenze fiscali, Alberto M. Settembrini si è trovato in difficoltà nel rispettare alcune rate del mutuo. Da questa problematica è derivata una segnalazione creditizia che ha avuto ripercussioni dirette sulla sua vita quotidiana e professionale.

La segnalazione creditizia oggi impedisce persino di rinnovare il contratto di noleggio a lungo termine dell'auto. Questo dettaglio evidenzia come un singolo inconveniente possa bloccare l'accesso a servizi essenziali per la mobilità e il lavoro. Il medico ammette che basta una difficoltà in più per finire in un meccanismo dal quale è complicato uscire, nonostante la continuità del reddito.

La situazione descritta non è un caso isolato, ma rappresenta un sintomo di una crisi più ampia. La capacità di far fronte a spese impreviste o temporanee difficoltà di liquidità è stata erosa dai costi fissi elevati. Questo lascia le famiglie vulnerabili a shock economici che in passato sarebbero stati gestibili con facilità.

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Posizione della Classe Media e Prospettive Future

Alberto M. Settembrini non cerca commiserazione nella sua testimonianza, anzi, si considera una persona fortunata. Fa parte di quelli che lavorano e guadagnano discretamente, ma vedono progressivamente ridursi la propria sicurezza economica. La sua posizione non lo colloca nelle statistiche della povertà, ma lo inserisce tra coloro che a Milano stanno vivendo un progressivo e silenzioso impoverimento.

La classe media sta perdendo sempre più potere d'acquisto, una categoria che un tempo poteva permettersi una vita serena, qualche soddisfazione e la possibilità di costruire un futuro. Oggi, almeno a Milano, questa serenità sembra essere diventata un privilegio. L'erosione di questo status sociale è evidente nella perdita di stabilità finanziaria percepita quotidianamente dai professionisti.

Il medico si pone domande cruciali sul futuro della società: se una famiglia con due redditi da medico arriva a fine mese senza risparmiare, che cosa sta accadendo alla classe media? E soprattutto, quale futuro possiamo immaginare per chi ha redditi più bassi? La sua esperienza lascia molti spunti per parlare di un tema ancora lontano dai riflettori pubblici ufficiali.

La testimonianza di Alberto M. Settembrini sottolinea che continuare a lavorare, produrre reddito, pagare le tasse e assumersi le proprie responsabilità non è più sufficiente per garantire una tranquillità economica. Il sistema attuale non protegge più adeguatamente la classe media dagli imprevisti, trasformando la sicurezza in un bene raro e costoso da mantenere per le famiglie milanesi.