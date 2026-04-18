Milano in fermento: tre piazze contro il summit sovranista della Lega

Mentre Milano si prepara ad ospitare il "Remigration Summit" della Lega, la città è teatro di accese polemiche e imponenti manifestazioni di protesta. L'evento sovranista, osteggiato dal Comune, genera divisioni anche all'interno della maggioranza di governo, con Forza Italia spaccata tra chi critica l'iniziativa e chi la sostiene.

Milano si prepara ad affrontare un fine settimana segnato da significative proteste contro il ' Remigration Summit ', un evento promosso dalla Lega di Matteo Salvini. L'incontro, che riunisce esponenti sovranisti europei, ha suscitato forti reazioni nel capoluogo lombardo, tanto da indurre il Consiglio comunale a dichiarare l'iniziativa 'incompatibile con l'identità civile e democratica di Milano '. In risposta, sono previsti tre distinti cortei di protesta: uno organizzato dai partiti di opposizione e dalle associazioni civili, un secondo dai centri sociali e dai movimenti antagonisti, e un terzo a sostegno dell'evento, denominato proPal.

Le critiche al summit, tuttavia, non provengono esclusivamente dalle opposizioni. Anche all'interno della maggioranza di governo emergono dissensi e prese di distanza. Amir Atrous, responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia a Milano, ha lanciato un sit-in parallelo con l'obiettivo di boicottare il summit, al quale è attesa anche la partecipazione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esponente della Lega.

La mossa di Atrous ha creato evidenti divisioni all'interno di Forza Italia. Alcuni esponenti di spicco del partito, pur riconoscendo la validità delle tematiche sollevate dal giovane azzurro riguardo alle seconde generazioni, hanno espresso perplessità sui tempi e le modalità dell'iniziativa, paventando il rischio di trasformare una battaglia identitaria in un aspro scontro interno alla maggioranza. La vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ha sottolineato come una contro-manifestazione contro gli alleati, organizzata a ridosso dell'approvazione del decreto sicurezza, possa disorientare gli elettori. Secondo Ronzulli, un'iniziativa del genere potrebbe dare un'impressione di debolezza e prestare il fianco a strumentalizzazioni, creando una differenza con gli alleati che, a suo dire, non esiste nella realtà.

Nonostante queste perplessità, la posizione di Forza Italia non appare univoca. L'iniziativa di Amir Atrous ha raccolto il sostegno di diverse figure di primo piano del partito, segnalando un posizionamento politico significativo su un tema divisivo per la destra. Tra i sostenitori spicca Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del PPE, che ha definito il sit-in 'un'importante occasione di ascolto e confronto con i nuovi italiani'. Anche Marcello Dell'Utri, uno dei fondatori del partito, ha espresso un giudizio favorevole, affermando che Silvio Berlusconi avrebbe appoggiato l'evento, in quanto liberale aperto all'integrazione degli immigrati nel rispetto della sicurezza. Stefania Craxi, neo capogruppo di Forza Italia al Senato e figura vicina a Marina Berlusconi, ha anch'essa manifestato il suo pieno sostegno al sit-in “Con coraggio”, esaltando il ruolo di Milano come città aperta e inclusiva.

Parallelamente, la Lega sembra non voler fare un passo indietro. Luca Zaia, ex presidente del Veneto, ha confermato la sua presenza al summit, tentando di ridefinire l'evento come una 'piazza europeista' che auspica un'Unione più vicina agli Stati e ai territori. Questo sforzo mira a evitare che la narrazione sull'evento venga completamente lasciata agli avversari, compresi gli alleati di governo.





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