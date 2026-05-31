Milano: la Scala e il Piccolo Teatro incantano la settimana culturale

La settimana milanese è stata dominata da due grandi eventi: l'annuncio della stagione 2026/2027 della Scala con il nuovo direttore musicale Myung-Whun Chung, e il festival 'Presente Indicativo' del Piccolo Teatro. Un racconto tra musica, teatro e dichiarazioni toccanti.

Milano , in questa settimana di fine maggio, ha messo in scena due dei suoi gioielli culturali più amati: il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro .

Due istituzioni, due modi di interpretare il rapporto con il pubblico e con il tempo. Il Teatro alla Scala ha convocato stampa, istituzioni e abbonati per annunciare la stagione 2026/2027, la prima quasi interamente costruita dal sovrintendente Fortunato Ortombina insieme al nuovo direttore musicale Myung-Whun Chung.

Il Piccolo Teatro, invece, è nel pieno del suo Festival internazionale 'Presente Indicativo', terza edizione, che quest'anno porta il sottotitolo 'Milano Crocevia' e si è snodato fino al 30 maggio nelle sue sale: un festival che per due settimane trasforma i teatri del Piccolo in un crocevia europeo di linguaggi, compagnie e visioni. Uno spettatore con taccuino ha fatto la spola tra il Ridotto dei palchi del Piermarini, la sala del Teatro Paolo Grassi e la platea del Teatro Strehler, raccogliendo il meglio e qualche interrogativo di questa settimana milanese.

Cominciamo dalla Scala, che è la notizia più fresca e più grande. Myung-Whun Chung è il nuovo direttore musicale. Ufficiale, firmato, irreversibile. Il sindaco Beppe Sala lo ha annunciato con la soddisfazione del presidente di un club calcistico che ha appena messo sotto contratto il centrocampista che inseguiva da anni: 'Ho firmato il suo contratto'.

Applauso. Ringraziamento al maestro Chailly che lo ha preceduto. Secondo applauso. Il rito milanese della successione è compiuto.

Quel che segue, però, è tutt'altra cosa, perché Myung-Whun Chung non è un direttore che si lascia ingabbiare nei protocolli di una conferenza stampa. Settantadue anni portati con la leggerezza di chi ha fatto i conti con il tempo senza smettere di amarlo, il maestro coreano ha esordito con una dichiarazione che vale un'intera stagione: 'Trentasette anni fa feci la conferenza stampa per l'Opéra Bastille di Parigi: che differenza con quella di oggi?

Allora era troppo presto ma ero pieno di energie; oggi è forse troppo tardi e ne ho molte di meno. Ma ho molta più esperienza e molti più legami profondi con questo teatro, in particolare coi musicisti'. Poi ha aggiunto, con franchezza disarmante: 'Oggi sono molto meno interessato alla professionalità: nella musica di oggi vuol dire aver sempre troppo poco tempo a disposizione e nessun amore nel dedicarcisi. Qui alla Scala l'amore c'è ed è una cosa rara'.

Raro, appunto. E non è retorica: Chung è il direttore con il maggior numero di presenze alla Scala al di fuori dei direttori musicali stabili - ottantaquattro recite d'opera, centosessantacinque concerti dal 1989 a oggi. Non è un ospite illustre che viene a raccogliere gli applausi: è qualcuno che conosce questa orchestra come le proprie mani, che ricorda le prove e le prime notti.

Lo ha detto lui stesso, con una semplicità che toglie il fiato: 'Ho l'impressione che oggi mi capiscano bene: è cresciuto fra noi l'amore'. C'è poi una dichiarazione che ha fatto ridere la sala. Chung ha raccontato di essere arrivato in Italia quarantaquattro anni fa, dopo un'esperienza come assistente a Los Angeles del grande Carlo Maria Giulini: 'Volevo venire in Europa e in particolare in Italia, ma non per la musica: per mangiare meglio'.

Dopodiché ha aggiunto che di Milano conosce quasi esclusivamente il percorso dagli alberghi al teatro, ma che stavolta intende rimediare.

'Voi siete gentili, a cominciare dall'accoglienza in portineria': un complimento che nella sua apparente semplicità contiene un'intera filosofia del rapporto fra un artista e la città che lo ospita. Chung e Ortombina si conoscono da vent'anni, si sono frequentati alla Fenice di Venezia, e il maestro ha detto del suo sovrintendente che sa con certezza una cosa sola: 'Ama solo Verdi più di me'. È una battuta, naturalmente. Ma è anche una dichiarazione di intenti.

E un programma, appunto. La stagione 2026/2027 si apre il 7 dicembre con 'Otello' di Verdi, e già questo basterebbe a rendere l'evento storico: perché cinquant'anni fa esatti, il 7 dicembre 1976, fu sempre un 'Otello' verdiano a inaugurare la diretta televisiva di una prima scaligera - quella memorabile serata con Carlos Kleiber sul podio e Franco Zeffirelli alla regia, trasmessa dalla Rai in diretta su tutto il territorio nazionale.

Mezzo secolo dopo, la Rai torna con dieci telecamere in alta definizione, quarantacinque microfoni in buca e in palcoscenico, quindici radiomicrofoni per i solisti, cinquanta tecnici e la regia televisiva in 4K di Arnalda Canali. La diretta sarà su Rai1, Radio3 e RaiPlay, e raggiungerà broadcaster di ogni continente - da ARTE per l'Europa francofona alla NHK giapponese, che trasmetterà in differita in formato 4K HDR.

Il Piccolo Teatro, nel frattempo, ha proposto il suo Festival 'Presente Indicativo', che ha trasformato le sale in un vivace crocevia di culture. Spettacoli, incontri e performance hanno animato il teatro Paolo Grassi e lo Strehler, portando a Milano compagnie da tutta Europa. Il festival, curato con attenzione alla contemporaneità, ha offerto linguaggi teatrali innovativi e ha coinvolto il pubblico in riflessioni sul presente.

Il sottotitolo 'Milano Crocevia' ha sottolineato il ruolo della città come punto di incontro tra diverse tradizioni artistiche. La rassegna si è conclusa il 30 maggio, lasciando il testimone alla prossima edizione. Insieme, Scala e Piccolo Teatro hanno dimostrato la vitalità culturale di Milano, capace di coniugare tradizione e innovazione, e di offrire al pubblico esperienze uniche. La settimana si è rivelata un'occasione per celebrare la musica, il teatro e la capacità di Milano di essere un palcoscenico mondiale





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