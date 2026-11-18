Milano è la città più inquinata d'Europa per Pm2.5. Oltre 150 organizzazioni chiedono al Comune interventi immediati per la salute pubblica e aria pulita.

La città di Milano ha conquistato un primato negativo di vasta portata, posizionandosi come il centro urbano con i livelli di inquinamento più elevati tra le quaranta grandi metropoli analizzate in Europa. Questa classifica, basata sulla concentrazione di Pm2.5, sottolinea una crisi ambientale che richiede un'attenzione immediata e strutturata da parte delle istituzioni locali per tutelare la salute dei residenti.

Classifica Inquinamento e Dati Pm2.5 Milano

Secondo i dati raccolti dalla coalizione Clean Cities, che riunisce oltre 150 organizzazioni della società civile tra cui Legambiente e Genitori antismog, Milano ha registrato un punteggio di 21,3 su 60. Questo risultato colloca l'amministrazione lombarda al di sotto della media delle città europee esaminate e anche inferiormente rispetto alle altre cinque capitali italiane presenti nel report. La situazione è particolarmente allarmante se si considera che il livello raggiunto supera di oltre il doppio il limite europeo di 10 microgrammi per metro cubo, che l'Unione Europea prevede sia rispettato già entro il 2030. Il biossido di azoto, altro inquinante chiave, mantiene concentrazioni elevate a 30,5 microgrammi per metro cubo, confermando la persistente criticità della qualità dell'aria nella zona padana.

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Impatto Emissioni Veicoli e Merci Milano

Una componente fondamentale di questa crisi ambientale è attribuita al settore dei trasporti e alla logistica urbana. La coalizione ha evidenziato che, sebbene i furgoni e i veicoli per il trasporto merci rappresentino solo il nove percento del totale dei veicoli in circolazione a Milano e nella sua provincia, questi mezzi sono responsabili di quasi la metà delle emissioni totali di biossido di azoto. Inoltre, questi stessi veicoli producono quasi il quaranta percento delle emissioni di particolato, rendendoli i principali colpevoli del degrado qualitativo dell'aria. Questi dati specifici indicano che la flotta commerciale, spesso composta da mezzi datati, contribuisce in modo sproporzionato al carico inquinante rispetto ad altre fonti di emissione presenti nel territorio metropolitano.

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Richieste Clean Cities e Barriere Ztl Milano

Di fronte a questi dati, la petizione lanciata dalle organizzazioni civili richiede misure concrete e immediate da parte del Comune e della futura amministrazione municipale. La richiesta principale verte sull'introduzione progressiva di una zona a traffico limitato destinata esclusivamente ai veicoli a zero emissioni, con una priorità iniziale per l'esclusione dei furgoni più inquinanti utilizzati per le consegne commerciali. Parallelamente, la coalizione chiede il completamento urgente del progetto relativo alle "Zone a Traffico Limitato" intorno alle scuole, al fine di ridurre il traffico veicolare nelle vicinanze degli istituti scolastici. L'obiettivo è proteggere direttamente la salute dei bambini e degli studenti, minimizzando la loro esposizione diretta alle sostanze nocive presenti nell'aria durante gli spostamenti quotidiani.

Appello Barbara D'Urso e Diritto Aria Pulita

L'appello pubblico, sostenuto da figure di spicco dell'opinione pubblica come Barbara D'Urso, ha enfatizzato l'urgenza di agire entro il termine del 2030, data che è ormai imminente. Il messaggio centrale ribadisce che i cittadini milanesi hanno un diritto fondamentale a respirare aria pulita e che il momento per implementare interventi drastici è giunto senza ulteriori indugi. La petizione si pone come strumento di pressione civile per forzare l'agenda politica verso soluzioni sostenibili, sottolineando come la tutela dell'ambiente non sia una questione secondaria ma una priorità assoluta per il benessere collettivo della città e il rispetto degli standard internazionali di salute pubblica.