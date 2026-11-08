Milano movida, agente ferito con coltello: arrestato 21enne

Grave episodio di violenza notturna a Milano in Largo La Foppa: un agente della Polizia Locale è stato ferito da un coltello da 21 anni arrestato con accuse di lesioni.

Nella notte tra venerdì e sabato, un episodio di estrema violenza ha interessato la zona della movida milanese sita in Largo La Foppa. Attorno alle ore due e trenta, gli agenti della Polizia Locale erano impegnati nelle consuete operazioni di controllo del territorio quando sono intervenuti per separare un gruppo di giovani coinvolti in una lite fisica. La situazione è degenerata improvvisamente quando un ragazzo italiano di ventuno anni ha estratto un coltello da cucina, scagliandosi contro le forze dell'ordine.

Dettaglio dell'aggressione agli agenti

Gli agenti erano giunti sul posto per fermare uno scontro a bruciapelo tra diversi ragazzi, caratterizzato da spintoni e pugni. Alla vista delle uniformi, il giovane di ventuno anni ha deciso di aggredire direttamente le autorità. Durante la colluttazione avvenuta tra il cittadino e il personale della Polizia Locale, l'uomo è riuscito a ferire un'agente alla mano. La vittima, sottoposta a prime cure sul posto, ha dovuto essere medicata e sottoposta a un intervento di sutura che ha richiesto l'apposizione di quattro punti per chiudere la ferita.

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Arresto e accuse per il sedicenne

Di fronte alla gravità dell'accaduto e all'uso di un'arma tagliente, le forze dell'ordine hanno proceduto immediatamente all'arresto in flagranza del sedicenne di ventuno anni. L'intervento è stato disposto dal pubblico ministero di turno, il quale ha motivato la misura cautelare sulla base delle accuse specifiche avanzate nei confronti del giovane. Le imputazioni includono resistenza aggravata, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio.

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Denunce agli amici coinvolti

Oltre al principale indiziato, le indagini hanno portato a conseguenze anche per altri presenti al momento dell'incidente. Due amici del 21enne, anch'essi di nazionalità italiana, sono stati fermati e denunciati sul posto. Le accuse che gravano su di loro riguardano la rissa, in quanto considerati partecipi attivi o istigatori dello scontro iniziale che aveva portato all'intervento della Polizia Locale. La loro identificazione è avvenuta mentre tentavano di allontanarsi o mentre erano ancora nella zona dello scontro.

Indagini e prossimi passi legali

L'agente ferito, pur avendo subito una lesione di una certa entità che ha richiesto punti di sutura, ha ricevuto le cure necessarie immediatamente dopo l'incidente. Le indagini della Polizia Locale sono ora concentrate sulla ricostruzione precisa degli eventi e sull'accertamento delle responsabilità legali di tutti i soggetti coinvolti. Gli altri partecipanti alla lite, non essendo stati identificati tempestivamente, sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle pattuglie, rendendo più complesse le operazioni di identificazione e possibile futura denuncia per il resto del gruppo.