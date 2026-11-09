Milano Primarie: Lorenzo Pacini punta al socialismo municipale e lotta di classe

Lorenzo Pacini presenta la sua candidatura alle primarie di Milano per sindaco del Pd, proponendo un programma di socialismo municipale basato sulla lotta di classe e sull'accessibilità abitativa.

Lorenzo Pacini, giovane assessore al welfare e al verde del primo municipio di Milano, ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per la selezione del candidato sindaco. A giugno, Pacini sfiderà altri candidati inclusi l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino e la vicesindaca Anna Scavuzzo. La sua proposta politica si distingue per un ritorno esplicito alla lotta di classe e a un modello definito socialismo municipale. Il giovane politico, laureato in giurisprudenza alla Statale di Milano, descrive sé come un rappresentante della classe media milanese, storicamente sottorappresentata nella difesa dei propri interessi economici. La segreteria nazionale guidata da Elly Schlein guarda a Pacini come a una figura chiave per il rinnovamento giovanile del partito a livello nazionale.

Il programma per le case accessibili a Milano

Al centro del programma di Lorenzo Pacini vi è la risoluzione della crisi abitativa, considerata il principale problema della vita nella città. Sebbene il settanta per cento dei residenti milanesi sia proprietario di casa, il costo degli alloggi continua a incidere pesantemente sul bilancio familiare. Pacini intende realizzare ventimila alloggi accessibili nell'arco di cinque anni. La quota maggiore, pari al settanta per cento di questi alloggi, dovrà essere costruita con canoni di affitto direttamente accessibili alle fasce a reddito medio e basso. Il restante trenta per cento sarà destinato a interventi che prevedono incentivi specifici per gli investitori e i costritori privati che decidono di accettare tariffe agevolate.

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Per contrastare la speculazione immobiliare, che mantiene artificialmente alti i prezzi degli alloggi, Lorenzo Pacini propone di abolire la cedolare secca. Questa normativa attuale viene definita dall'assessore un chiaro incentivo alla speculazione da parte di grandi fondi immobiliari e privati che posseggono centinaia di appartamenti. La nuova proposta fiscale introdurrebbe tasse sull'immobile collegate direttamente ai prezzi di affitto praticati. Se un proprietario accetta di abbassare i prezzi degli affitti, le sue tasse diminuiranno; al contrario, se mantiene prezzi elevati, l'onere fiscale aumenterà significativamente. Questo meccanismo mira a disincentivare la rendita parassitaria e a favorire l'accesso alla casa.

Responsabilità fiscale e nuove tasse sui redditi

Il programma politico di Lorenzo Pacini prevede anche un intervento diretto sulla redistribuzione della ricchezza, chiedendo all'uno per cento più ricco dei milanesi di contribuire molto di più rispetto alla situazione attuale. Tuttavia, Pacini specifica che questo aumento delle tasse non sarà generico, ma vincolato a scopi precisi e trasparenti. I fondi raccolti da questa misura saranno destinati specificamente a grandi piani di alberatura urbana. L'obiettivo è contrastare gli effetti del cambiamento climatico, migliorando la qualità dell'aria e mitigando l'impatto delle ondate di calore nella metropoli. Pacini dichiara che molti contribuenti ad alto reddito sono disposti a sostenere questa spesa se vedono chiaramente dove verranno impiegate le loro risorse.

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Trasporto pubblico e politiche per gli studenti

Un'altra innovazione proposta da Lorenzo Pacini riguarda la tariffazione differenziata dei servizi pubblici, in particolare i trasporti. Attualmente, un turista paga il biglietto dell'Atm quanto un milanese residente. Pacini sostiene che questa uguaglianza formale è ingiusta perché il residente contribuisce al finanziamento del servizio anche per chi non vi risiede. Si propone quindi di far pagare molto di più ai turisti, considerando che il loro passaggio non genera lo stesso contributo fiscale continuativo. Questa misura avrebbe l'obiettivo di rendere il trasporto pubblico più equo e di garantire al contente maggiori risorse economiche al comune.

Impatto sui studentati e conflittualità politica

La crisi degli affitti colpisce duramente anche la popolazione studentesca, dove una stanza può costare mille euro al mese. Pacini distingue tra diverse categorie di studenti, affermando che l'obiettivo del Pd deve essere attrarre soprattutto i figli della classe lavoratrice italiana ed europea. La realtà attuale vede invece l'afflusso di studenti figli di élite statunitensi e ricche, che occupano le stanze sottraendole ai lavoratori. Pacini evidenzia l'ironia della situazione: questi studenti di élite occupano alloggi costruiti grazie alle tasse dei lavoratori che poi li escludono dal mercato immobiliare. Questa analisi riflette la posizione di conflittualità che il politico intende portare avanti.

Vision politica e futuro del Partito Democratico

La visione di Lorenzo Pacini definisce il Partito Democratico come una forza politica che deve difendere esplicitamente gli interessi della classe lavoratrice in opposizione a un'élite sempre più ricca e potente. Rifiuta l'idea che il Pd debba rappresentare tutti, affermando che il tempo delle politiche di destra all'interno dei partiti di sinistra è finito. Pacini cita le piazze del 17 e del 24 ottobre come prova dell'allontanamento dei giovani, giustificato dalla mancanza di una sinistra coraggiosa. Pur riconoscendo che Elly Schlein ha ragione sull'importanza di quei voti per le elezioni, Pacini insiste sulla necessità di costruire un nuovo rapporto di fiducia con i giovani. L'assessore mantiene la propria presenza nelle piazze e si prepara a discutere di politica estera nell'incontro degli sherpa previsto per il 12 novembre.