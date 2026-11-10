Milano: Procura chiede archiviazione inchiesta urbanistica ex Tangentopoli

La Procura di Milano richiede l'archiviazione per Giuseppe Sala, Stefano Boeri e Coima nell'inchiesta urbanistica. La Cassazione ha smontato le accuse.

La Procura di Milano ha presentato richiesta formale per l'archiviazione del fascicolo relativo alla maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, nota ai media come la "nuova Tangentopoli". Questa decisione legale coinvolge diverse figure di spicco del panorama politico, imprenditoriale e architettonico della città, segnando una svolta significativa nelle indagini concluse nel corso degli ultimi mesi. Il Procuratore Capo Marcello Viola ha illustrato come le prove raccolte non siano sufficienti a sostenere le accuse di corruzione e falso.

Chiesta archiviazione per Sala Boeri e Catella

Il documento notarile firmato dai pubblici ministeri titolari del fascicolo chiede esplicitamente la chiusura del caso per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l'architetto Stefano Boeri e il Chief Executive Officer di Coima Manfredi Catella. A beneficiare della stessa richiesta di archiviazione figurano anche l'ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni, il suo ex componente Alessandro Scandurra, il costruttore Andrea Bezziccheri e il manager Federico Pella. La decisione comprende l'archiviazione delle numerose società investigate, tra cui spicca la stessa holding immobiliare Coima.

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Cassazione smonta le ipotesi di reato

I magistrati investigatori hanno motivato la richiesta di archiviazione prendendo atto delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione lo scorso anno, le quali hanno smontato sistematicamente le ipotesi di reato avanzate in precedenza. Le indagini, avviate inizialmente con accuse di corruzione, induzione indebita e falso, avevano portato a sei misure cautelari nell'estate 2025, che successivamente furono annullate sia dalla fase di Riesame sia dalla massima corte. Nel frattempo, non sono emersi elementi probatori nuovi capaci di rivitalizzare le accuse originarie presentate dai pm.

Dal Pirellino ai pagamenti a Scandurra

L'attenzione si concentrava sull'iter del progetto del Pirellino e sui rapporti tra imprenditori, progettisti e vertici comunali. L'ipotesi di induzione indebita riguardava la presunta pressione esercitata da Catella e Boeri, tramite contatti con Tancredi e Sala, per ottenere un parere favorevole alla Commissione paesaggio guidata da Marinoni. Le indagini si erano soffermate su centinaia di chat, inclusa quella contenente il celebre "warning" di Boeri a Sala. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che i pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi a Scandurra non costituivano una remunerazione illecita.

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Mancanza di prove e futuro procedimenti

Nella nota ufficiale, il Procuratore Marcello Viola ha evidenziato l'inesistenza di prove di un accordo corruttivo utile a una ragionevole previsione di condanna. L'assenza di prove idonee a sostenere l'accusa in giudizio ha indotto la Procura ad archiviare le contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità rivolte a Giuseppe Sala. Va ricordato che il sindaco non ricevette mai un'informazione di garanzia con le accuse, pur essendo stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per falsa attestazione.

Decisione finale e abusi edilizi

La decisione finale sull'archiviazione richiederà l'approvazione del Giudice per le Indagini Preliminari nei prossimi mesi. Mentre questo filone dell'inchiesta urbanistica si chiude, restano aperti tutti i procedimenti sui presunti abusi edilizi. Rimane inoltre attiva l'inchiesta a carico dell'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, arrestato nel marzo 2025 per corruzione e depistaggio, dimostrando che le indagini su specifici casi isolati non sono terminate.