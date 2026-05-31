Milano: sfruttamento di lavoratori indiani nel cantiere del Consolato USA, commissariata Caddell Construction

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario urgente della Caddell Construction per aver sfruttato lavoratori indiani nel cantiere della nuova sede del Consolato USA. Stipendi da povertà, minacce e condizioni di vita degradanti.

Il caso Caddell Construction a Milano: lavoratori indiani sfruttati, salari da povertà e controlli giudiziari. L'inchiesta della Procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, ha portato al commissariamento d'urgenza della società americana Caddell Construction , impegnata nella costruzione della nuova sede del Consolato degli Stati Uniti in piazzale Accursio, opera da circa 200 milioni di dollari con consegna prevista per il 2028.

L'accusa riguarda un sistema di sfruttamento di lavoratori indiani reclutati tramite l'agenzia Dynamic House di Nuova Delhi. I operai, dopo aver pagato circa 500.000 rupie (circa 5.000 euro) per ottenere il distacco lavorativo in Italia, si sono ritrovati in condizioni di grave sfruttamento. Le indagini, condotte dai pm Paolo Storari e Mauro Clerici, hanno ricostruito una situazione di continue pressioni e intimidazioni.

I lavoratori, spesso non conoscendo la lingua italiana, firmavano documenti di cui ignoravano il contenuto e subivano minacce di licenziamento o rimpatrio se non accettavano le condizioni imposte. Le giornate di lavoro nei cantieri duravano 10-12 ore, sei giorni alla settimana, con stipendi mensili tra 1.200 e 1.500 euro.

Tuttavia, quasi 900 euro venivano assorbiti dalle spese per vitto e alloggio, lasciando appena 150 euro al mese per sopravvivere a Milano e sostenere le famiglie in India. Stime degli inquirenti indicano che, dopo tutte le trattenute, la paga effettiva scendeva in alcuni casi a circa due euro l'ora, ben al di sotto dei minimi contrattuali e della soglia di povertà.

Durante le attività di cantiere, tra i 450 e i 500 lavoratori erano ospitati in due residence dell'hinterland milanese e trasferiti quotidianamente. Il pm ha sottolineato come il rischio di fuga del manager turco Ulas Demir, indagato per caporalato, fosse concreto, evidente e imminente, motivo per cui è stato disposto il fermo. Oltre a Demir, la Caddell Construction risponde per la responsabilità amministrativa degli enti.

Durante gli accertamenti odierni in cantiere, sono state raccolte ulteriori testimonianze e ci sono stati momenti di tensione con alcuni responsabili dell'impresa. L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni di lavoro degli immigrati nei grandi cantieri italiani e sulle pratiche di intermediazione illecita





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