Milano, smantellato giro di escort di lusso: indagati anche calciatori

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito quattro arresti per un sistema di prostituzione di lusso mascherato da agenzia di eventi. Sequestrati 1,2 milioni di euro.

Un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano ha portato alla luce un sofisticato sistema illegale, portando all'arresto di quattro persone. Il gruppo, operante principalmente tra Cinisello Balsamo e il capoluogo lombardo, aveva architettato una rete di escort destinata a una clientela d’élite, occultando l'attività illecita dietro il paravento di una società specializzata nell’organizzazione di eventi nel settore della movida notturna.

L’ordinanza di custodia cautelare, che prevede il regime dei domiciliari, è stata eseguita questa mattina dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, su esplicita disposizione del gip e sotto il coordinamento attento della procuratrice aggiunta Bruna Albertini. L'indagine si è concentrata sulla capacità dell'organizzazione di reclutare donne per prestazioni sessuali a pagamento, mascherando tali incontri come serate mondane ed eventi promozionali, sfruttando al contempo una rete di addetti alle pubbliche relazioni per intercettare facoltosi clienti. Il meccanismo delineato dagli investigatori, definito dal procuratore di Milano Marcello Viola come una struttura gerarchica e ben congegnata, era capace di offrire pacchetti esclusivi per una clientela disposta a spendere cifre ingenti. Tra i frequentatori abituali di questo circuito, le indagini hanno fatto emergere la presenza di diversi calciatori professionisti, attratti da quello che veniva gergalmente chiamato servizio dopopartita. Si trattava di un'offerta integrata che includeva serate in locali di lusso, soggiorni in alberghi di alto profilo e la compagnia di escort, il tutto per un costo complessivo che raggiungeva diverse migliaia di euro a prestazione. Questa offerta, curata nei minimi dettagli, permetteva all'organizzazione di massimizzare i profitti, garantendo al contempo un livello di riservatezza e discrezione ritenuto fondamentale dai clienti di fascia alta che desideravano mantenere un tenore di vita parallelo all'ombra dei riflettori mediatici. Le accuse ipotizzate dagli inquirenti sono estremamente gravi e includono l'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, nonché il reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti. Oltre al filone penale, l'indagine ha seguito con determinazione la traccia economica: gli accertamenti patrimoniali condotti dai finanzieri hanno infatti evidenziato una sproporzione netta e incolmabile tra i redditi ufficialmente dichiarati dagli indagati e l'effettivo tenore di vita condotto. Di conseguenza, è stato disposto un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro, cifra ritenuta il frutto diretto delle attività illegali perpetrate per lungo tempo. L'inchiesta non può dirsi conclusa: gli uffici giudiziari milanesi sono infatti ancora impegnati nell'analisi di ulteriore materiale probatorio per identificare altri soggetti coinvolti e ricostruire l'intera portata del sistema di sfruttamento e riciclaggio, in quello che si preannuncia come un lungo percorso giudiziario volto a smantellare completamente la rete criminale che ha operato nel cuore pulsante dell'economia e del divertimento milanese





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