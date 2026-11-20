A Milano, in piazza della Repubblica, gli studenti hanno bruciato le sagome di Donald Trump e Benjamin Netanyahu durante lo sciopero generale, chiedendo fondi per l'istruzione.

Durante la giornata dello sciopero generale studentesco a Milano, un gruppo di manifestanti ha dato fuoco a delle effigi raffiguranti il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'evento si è svolto in piazza della Repubblica, nel cuore della città, dove le sagole, vestite e armate di fucile, sono state incendiate dopo essere state sfilate per le vie della città.

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La protesta è partita da largo Cairoli, dove i giovani sono scesi in massa per esprimere il loro dissenso e le loro rivendicazioni sociali. Lungo il percorso, i partecipanti hanno sfilato dietro uno striscione di testa che recitava chiaramente "Fight for our future, not their wars". Questo messaggio sintetizza la richiesta principale degli studenti: investire nel futuro delle nuove generazioni piuttosto che nei conflitti internazionali. La presenza di migliaia di manifestanti ha trasformato il centro di Milano in un luogo di intensa attività politica e sociale.

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Bruciare le Immagini del Potere Globale

Le effigi bruciate a piazza della Repubblica non erano semplici oggetti decorativi, ma simboli mirati del potere politico che gli studenti contestano. Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, e Benjamin Netanyahu, premier di Israele, sono stati rappresentati in pose minacciose con armi in pugno. Questo gesto teatrale e simbolico ha avuto lo scopo di denunciare quella che i giovani ritengono una priorità errata delle potenze mondiali, ovvero la spesa militare a discapito del benessere civile. L'incendio ha segnato il climax della protesta milanese.

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Ridistribuire i Fondi da Armi a Istruzione

La domanda centrale dei manifestanti riguarda la reale allocazione delle risorse pubbliche e statali. Gli studenti chiedono esplicitamente lo spostamento dei fondi attualmente destinati al riarmo verso settori cruciali come l'istruzione e il welfare. Questa richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione economica del Paese, sottolineando come le priorità di spesa governativa debbano riflettere i bisogni reali della società, in particolare quelli legati all'educazione e alla protezione sociale dei cittadini più vulnerabili.

Contesto dello Sciopero Nazionale degli Studenti

La protesta di Milano non è un fenomeno isolato, ma parte di un movimento di protesta più vasto che ha coinvolto l'intera Italia. Lo sciopero generale studentesco ha visto la partecipazione di migliaia di giovani in molte piazze del Paese, creando un vasto coro di richieste condivise. Mentre a Milano le immagini di Trump e Netanyahu venivano distrutte, in altre città come Bologna e Genova la protesta ha assunto forme diverse, con scontri e occupazioni, dimostrando la diffusa e profonda insoddisfazione del movimento studentesco italiano verso le politiche attuali.